So anders ist Finn Wolfhards Leben nach "Stranger Things"

Als die erste Staffel von Stranger Things im Sommer 2016 erschien, war Finn Wolfhard (23) gerade mal 13 Jahre alt. Zurück an seiner Highschool in Vancouver dachte der kanadische Schauspieler zunächst, alles würde bleiben, wie es war. Doch weit gefehlt: Plötzlich wussten weder Mitschüler noch Lehrkräfte, wie sie mit ihm umgehen sollten. Gegenüber The Guardian erinnerte er sich jetzt: "Die Leute wussten nicht, wie sie mich behandeln sollten, besonders die Lehrer. Kinder, die mich vorher nicht mal angeschaut hatten, schenkten mir auf einmal Aufmerksamkeit oder wollten mit mir abhängen." Ein Mädchen aus der Klasse über ihm bat ihn sogar um ein gemeinsames Foto – und als er ablehnte, zog sie ihn einfach in eine halbe Umarmung. "Ich dachte: 'Scheiße, Mann. Ich habe keine Kontrolle darüber. Das scheint verrückt zu sein'", so Finn.

Auch das Online-Geschehen rund um "Stranger Things" und seine Mitschauspieler – darunter Millie Bobby Brown (22), Gaten Matarazzo (23), Caleb McLaughlin (24), Sadie Sink und Noah Schnapp (21) – war für ihn belastend. "Ich habe mich nie völlig in das verstrickt, was das Internet sagte oder tat. Aber ja, entwicklungstechnisch ist es wahrscheinlich nicht gut, Dinge über sich selbst zu lesen", sagte er gegenüber The Guardian. Gleichzeitig betonte Finn, froh zu sein, noch einen großen Teil seiner Kindheit ohne ständige Technik und Internet erlebt zu haben. Was den Ruhm an sich betrifft, so habe er diesen bis heute nicht ganz begriffen: Es sei "etwas, das ich immer noch nicht ganz erfasst habe", so der Schauspieler.

Finn spielte in "Stranger Things" die Figur Mike Wheeler – über alle fünf Staffeln hinweg, bis die Serie 2025 endete. Neben der Erfolgsserie war er unter anderem als Richie Tozier in den "Es"-Filmen und als Trevor Spengler in den "Ghostbusters: Afterlife"- und "Ghostbusters: Frozen Empire"-Filmen zu sehen. Auch musikalisch ist der 23-Jährige aktiv: Bereits mit seiner Band Calpurnia veröffentlichte er Musik, mittlerweile ist er auch als Soloartist unterwegs. Erst kürzlich veröffentlichte er sein zweites Soloalbum "Fire From the Hip".

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Imago Finn Wolfhard beim großen Fan-Event und Screening von "Stranger Things 5" im Flughafen Tempelhof in Berlin am 18.11.2025

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Getty Images Ensemble von "Stranger Things", Dezember 2025

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Getty Images Finn Wolfhard, September 2023