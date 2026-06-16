"Warum geht Papa immer weg?": Yeliz postet Clips von Snow

Der öffentliche Streit zwischen Yeliz Koc (32) und der Familie Ochsenknecht sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Kurz nachdem die Reality-TV-Bekanntheit in mehreren Instagram-Storys scharf gegen Natascha Ochsenknecht (61) ausgeteilt hatte, teilte sie nun emotionale Aufnahmen ihrer Tochter Snow (4). Die Videos sollen offenbar zeigen, wie sehr das Mädchen unter der Situation leidet und wie oft sie an ihren Vater Jimi Blue Ochsenknecht (34) denkt. In den Clips ist Snow dabei nie vollständig zu sehen. Entweder filmt Yeliz ihre Tochter von hinten oder man hört lediglich ihre Stimme. In einer Aufnahme sitzt die Kleine auf ihrem Fahrrad und spricht mit ihrer Mutter. Dabei schlägt sie vor, das Video auch an ihren Papa zu schicken.

Besonders emotional wird es in einem weiteren Clip. Darin fragt Snow: "Warum geht Papa immer weg?" Yeliz antwortet darauf: "Weiß ich nicht, willst du ihn fragen? Aber ist doch nicht schlimm, oder, dass er immer weggeht?" Darauf erwidert Snow: "Papa soll immer nicht weggehen." Auch in einer anderen Sequenz kommt das Thema erneut auf. "Ich weiß nicht, warum Papa immer weggeht", sagt Snow. Yeliz versucht ihre Tochter zu trösten: "Ich weiß auch nicht, Schatzi, aber ich bin doch da. Du kannst ihn ja morgen fragen, oder?" Die Antwort des Mädchens klingt dabei hörbar traurig. Mit zittriger Stimme sagt Snow: "Ja."

Mit den Aufnahmen gewährt Yeliz ihren Followern einen sehr persönlichen Einblick in den Alltag mit ihrer Tochter. Gleichzeitig unterstreichen die Videos die Aussagen, die die Influencerin erst kurz zuvor über den Kontakt zwischen Snow und ihrem Vater gemacht hatte. Yeliz hatte Jimi öffentlich vorgeworfen, sich zu selten zu melden und keinen regelmäßigen Kontakt zu seiner Tochter zu pflegen. Die Videos wirken daher wie eine direkte Fortsetzung der öffentlichen Debatte – diesmal mit Snow im Mittelpunkt.

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln