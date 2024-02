Jimi Blue Ochsenknecht sieht sich nicht als Snows Vater!

Jimi Blue Ochsenknecht (32) spricht Klartext. Der Musiker war einige Monate mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (30) durchs Leben gegangen, als die Influencerin schwanger wurde. Noch während der Schwangerschaft trennte sich das Paar und ist mittlerweile komplett zerstritten. Immer wieder berichtet die einstige Bachelor-Bekanntheit davon, dass sich der Sänger nicht um seine Tochter kümmern würde. Jetzt versucht Jimi zu erklären, warum er nichts mit der kleinen Snow Elanie (2) zu tun haben möchte.

Auf YouTube reagiert der Sohn von Uwe Ochsenknecht (68) auf die neue Folge der Show Diese Ochsenknechts, in der er nicht mehr mitspielt. Darin reden unter anderem seine Mutter Natascha (59) und sein Bruder Wilson Gonzalez (33) über Jimis fehlendes Verhältnis zu seiner Tochter. "Es gibt einen Unterschied zwischen Vatersein, vor allem freiwilliger Vater oder Erzeuger und unfreiwilliger Erzeuger. Ich sehe mich, und das bin ich auch, als unfreiwilligen Erzeuger", stellt Jimi daraufhin direkt klar. Er verstehe, dass man sich um sein Kind kümmern sollte, aber da er ein "unfreiwilliger Erzeuger" sei, betreffe ihn das nicht. "Ihr müsst dafür kein Verständnis haben, ich möchte, dass ihr das respektiert", schließt er ab.

In seiner Reaction holt der "Die wilden Kerle"-Star auch zum Gegenschlag gegen seine Ex Yeliz aus. "Ich finde das auch überhaupt nicht gut, dass ein Kind in jungen Jahren vor die Kamera gezerrt wird und instrumentalisiert wird", betont Jimi, da er das selbst erleben musste.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Tochter Snow Elanie

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

