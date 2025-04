"Unfreiwilliger Erzeuger": Jimi Blue Ochsenknecht zeigt Reue

Vor über einem Jahr schockierte Jimi Blue Ochsenknecht (33) Fans und Familie gleichermaßen in einem Video über seine kleine Tochter Snow (3), die er zusammen mit Influencerin Yeliz Koc (31) hat. Zum Entsetzen aller Beteiligten bezeichnete er sich als "unfreiwilligen Erzeuger". Heute reflektiert er den Clip und würde seine Aussage offenbar am liebsten rückgängig machen. "Ich war da so gebrochen, ich stand mit dem Rücken an der Wand und ich wollte auch verletzen. [...] Die Wortwahl war auf jeden Fall nicht die schlaueste und da wurde ich auch sehr, sehr falsch beraten", erklärt der Schauspieler in einer neuen Folge Diese Ochsenknechts. Er bedauere seine Aussage sehr: "Das bereue ich auch auf jeden Fall nach wie vor. Da habe ich mich einfach komplett von meinen Emotionen leiten lassen."

Das Statement von Jimi muss viele irritiert haben – immerhin hatte er noch während der Schwangerschaft betont, Snow sei ein absolutes Wunschkind. In dem YouTube-Video erklärte er dann aber: "Es gibt einen Unterschied zwischen Vatersein, vor allem freiwilliger Erzeuger oder Erzeuger und unfreiwilliger Erzeuger. Ich sehe mich, und das bin ich auch, als unfreiwilliger Erzeuger." Ihm sei bewusst, dass man als Eltern grundsätzlich die Pflicht habe, sich um sein Kind zu kümmern – da er sich selbst aber nicht als Vater definiere, treffe das auf ihn nicht zu. Von den Zuhörern erwartete Jimi kein Verständnis, aber Respekt für seine Ansicht.

Die Aussagen des "Die Wilden Kerle"-Darstellers waren aber nur die Spitze des Eisbergs. Bereits zuvor waren er und Yeliz sich nicht mehr grün – tatsächlich zerstritten sie sich noch während der Schwangerschaft. Die Reality-Bekanntheit warf Jimi unter anderem vor, sich nicht um Snow zu kümmern, geschweige denn Interesse an ihr zu zeigen. Mittlerweile scheint sich das Blatt ein wenig gewendet zu haben: Nachdem wohl lange kein Kontakt bestanden hatte, soll das Ex-Paar sich nun langsam wieder annähern. Kurz vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp 2025 erzählte Yeliz gegenüber RTL: "Jimi und ich haben Kontakt. Er hat Snow bereits jetzt auch schon gesehen." Sie begegne dem Ganzen aber mit einer gewissen Vorsicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Star Yeliz Koc und ihre Tochter Snow

Anzeige Anzeige