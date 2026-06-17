Zara und Mike Tindall verzaubern beim Royal Ascot in Flieder

Zara Tindall (45) und Mike Tindall (47) haben am heutigen Auftakt von Royal Ascot alle Blicke auf sich gezogen: Die beiden waren die ersten Royals, die auf dem traditionsreichen Rennplatz im englischen Berkshire eintrafen. Dabei zeigten sich die Tochter von Prinzessin Anne (75) und ihr Ehemann in farblich abgestimmten Looks in Flieder- und Rosatönen. Zara erschien in einem taillierten Kleid von Rebecca Vallance mit passendem Fascinator, während Mike mit blauer Weste, rosa Krawatte und dem für Ascot typischen Zylinder an ihrer Seite auftauchte.

Zaras Outfit war bis ins Detail durchgestylt. Zu dem eleganten Dress kombinierte sie helle High Heels und eine shellpinkfarbene "Mortimer Clutch" von Anya Hindmarch. Glänzende Ohrhänger in Lila und Gold sowie eine große Sonnenbrille machten den sommerlichen Look komplett. Mike blieb dem abgestimmten Farbschema treu und setzte damit ebenfalls ein modisches Statement. Neben dem royalen Paar sorgten auch die übrigen Gäste für Aufsehen: Auf dem Gelände waren riesige Hüte, auffällige Fascinators, Neonfarben und elegante Maxikleider zu sehen. Ob auch Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) noch bei der späteren Kutschenparade dabei sein werden, ist noch unklar.

Doch so mühelos der Auftritt von Zara und Mike wirkte, so schweißtreibend kann Royal Ascot hinter den Kulissen sein. In einem Podcast plauderte Mike kürzlich über die legendäre Kutschenprozession und schwärmte: "Du fährst an, ich weiß nicht wie vielen Schulen vorbei, es scheinen unendlich viele zu sein. Die Kinder werden immer rausgelassen und winken mit ihren britischen Flaggen – ich denke mir: Das ist toll". Bei Hitze kippte die Romantik laut Mike aber schnell. "Wenn es zu heiß ist, ist es sowas wie ein Albtraum. Der Schweiß!" Und er warnte sogar: "Nimm den Hut nicht ab – da schwappt sonst so eine Art Wasserpfütze raus".

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara Tindall und Mike Tindall bei Royal Ascot 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. im Gespräch mit Zara Tindall und Mike Tindall bei Royal Ascot 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Tindall und Zara Tindall bei Royal Ascot 2026 in Ascot, England