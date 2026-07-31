Prinzessin Amalia und Zara Tindall sind bald in Deutschland

Am 11. August findet in Aachen die Eröffnungsfeier der FEI-Weltreitermeisterschaften statt – und die Gästeliste lässt aufhorchen. Prinzessin Amalia, älteste Tochter von König Willem-Alexander (59) und Königin Maxima der Niederlande, wird dabei eine zentrale Rolle übernehmen und offiziell das Startsignal für die Weltmeisterschaften geben. Auch Zara Tindall (45), Nichte des britischen Königs Charles III (77), ist mit von der Partie und wird ebenfalls eine prominente Rolle bei der Eröffnungsfeier spielen, berichtet das Magazin Hola. Ehrengast auf der Tribüne ist zudem Infantin Elena aus Spanien.

Unter dem Motto "Welcome Home" verspricht die Eröffnungsveranstaltung ein aufwendiges Spektakel, das Sport, Tradition und Kultur miteinander verbindet. Mehr als 250 Pferde werden in einer großen Schau zu erleben sein. Ein besonderes Highlight: Die historischen Kutschen der Königshäuser aus den Niederlanden, Dänemark und Großbritannien rollen gemeinsam ins Stadion – ein seltener Anblick, der Geschichte und Gegenwart des europäischen Adels vereint. Ergänzt wird das Programm durch eine Parade der Nationen, Live-Musik und eine aufwendige audiovisuelle Produktion.

Für Amalia ist der Auftritt in Deutschland ein weiterer Schritt in ihrer wachsenden Rolle als Repräsentantin des niederländischen Königshauses. Die Leidenschaft für Pferde begleitet sie bereits seit früher Kindheit – sie begann schon im Alter von vier Jahren mit dem Reiten. Ihr Pferd Mojito, mit dem sie auch bei Wettkämpfen angetreten ist, liegt ihr besonders am Herzen. Aufsehen erregte sie zuletzt im Juni 2025, als sie bei einem Ausritt stürzte und sich einer Operation unterziehen musste. Auch Infantin Elena verbindet eine jahrzehntelange Leidenschaft mit dem Reitsport: Die Duchessa de Lugo hat in jungen Jahren intensiv trainiert und an zahlreichen nationalen wie internationalen Wettkämpfen teilgenommen – unter anderem bereits in Aachen.

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Getty Images Prinzessin Amalia bei der Abschiedssitzung des Staatsrats für Vizepräsident Thom de Graaf in Den Haag, 2026

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Getty Images Zara Tindall, Prinzessin Annes Tochter

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Imago Die niederländische Königsfamilie bei der Sitzung des Staatsrats im Paleis Kneuterdijk in Den Haag

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