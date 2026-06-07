Mike Tindall verrät süßen Kosenamen seiner Frau Zara

Mike Tindall (47) hat einen seltenen Einblick in seine Ehe mit Zara (45) gegeben und dabei einen besonders süßen Kosenamen für seine Frau verraten. Im Gespräch mit dem Magazin Woman & Home plauderte der frühere Rugby-Star jetzt aus, wie die beiden sich privat ansprechen, wenn keine Kameras dabei sind. Neben den Abkürzungen "Z" und "Mikey-T" haben die beiden noch einen besonders herzerwärmenden Spitznamen: "Munchkin" – zu Deutsch etwa "Knirps" oder "Schatz" – nennen sich die beiden gegenseitig. Damit überrascht Mike mit einem sehr persönlichen Detail aus dem Alltag mit Zara, mit der er seit 2011 verheiratet ist und drei Kinder großzieht.

In dem Interview sprach Mike auch darüber, wie turbulent das Familienleben mit Mia, Lena und Lucas sein kann. "Es kann stressig sein", erklärte er gegenüber Woman & Home fügte hinzu: "Du versuchst, alles gleichzeitig zu machen, und das ist schwer. Aber man findet einen Weg. Der ganze Punkt ist, einen Weg zu finden und es zu schaffen, während man gleichzeitig Spaß hat. Das ist jedenfalls das, was wir versuchen." Außerdem betonte er: "Man muss immer die lustige Seite sehen!" Genau dieser lockere Umgang scheint den Alltag der beiden zu prägen. Auch bei öffentlichen Auftritten wirken Zara und Mike oft entspannt und gut gelaunt.

Vor drei Monaten hatte auch Zara selbst seltene Ehe-Einblicke gegeben und dabei verraten, warum es bei ihr und Mike seit so vielen Jahren hält. Bei den Beauty Awards sagte sie laut Daily Mail: "Wir sind seit 21 Jahren zusammen. Nichts läuft jemals reibungslos. Das muss man im Leben akzeptieren." Und sie machte klar, dass es bei den beiden nie um Perfektion ging: "Es ist ein Work-in-Progress, aber man muss Spaß haben." Passend dazu hatte Zara damals auch an die Anfänge ihrer Liebe erinnert: Kennengelernt hatten sie sich in Sydney in der Manly Wharf Bar, als Mike wegen der Rugby-WM in Australien war und sie ihr Gap Year genoss. Aus der Zufallsbegegnung wurde schnell mehr, später folgte das erste Date bei einem Mittagessen, das Mike einst als ziemlich "vergnügt" beschrieben hatte.

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ActionPress Zara Tindall und Mike Tindall beim Cheltenham Festival Gold Cup Day 2024