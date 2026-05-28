Mike Tindall verrät: Prinzessin Kate bei Spielen ehrgeizig

Mike Tindall (47) plaudert aus dem Nähkästchen über royale Partys – und verrät dabei, welches Spiel Prinzessin Kate (44) besonders anstachelt. In einem neuen Gespräch mit dem Magazin Woman & Home erzählte der Ex-Rugbyprofi, dass die Prinzessin von Wales bei Partyspielen richtig aufdreht. Statt klassischem Beerpong greift die Runde dabei oft zu Prosecco Pong. Mike erklärte außerdem, dass bei Familienfeiern der Royals nicht nur gelacht, sondern auch ehrgeizig gezockt wird – und dass auch Prinz William (43) und Prinzessin Anne (75) gerne mitmischen. Der Sportler ist mit Zara Tindall (45) verheiratet und kennt die launigen Runden aus erster Hand.

"Sport ist in der Familie allgegenwärtig – alle sind wettkampflustig. Wir haben sogar einen Podcast [mit William, Catherine und Prinzessin Anne] darüber gemacht, wie sehr sie den Sport lieben", sagte Mike dem Magazin Woman & Home. Über Kate meinte er weiter: "Ich wusste, dass die Prinzessin von Wales super ehrgeizig ist, weil ich sie ein Trinkspiel namens Beerpong habe spielen sehen, aber normalerweise spielen wir Prosecco Pong!" Schon zuvor hatte Mike in seinem Podcast "The Good, The Bad and the Rugby" die Anekdote ausgepackt. Damals lachte Kate über seine Beschreibung und konterte: "Ich bin überhaupt nicht ehrgeizig", worauf Mike trocken nachlegte: "Ich habe sie Beerpong spielen sehen!" Der 45-Jährige schilderte außerdem, dass es bei royalen Feiern durchaus ausgelassen zugehen kann – vor allem, wenn die Teamspiele starten und jeder gewinnen will.

Mike ist seit Jahren eng mit der Königsfamilie verbunden. Der frühere England-Nationalspieler gewann 2003 den Rugby-Weltmeistertitel und lernte Zara Tindall während der WM in Australien kennen. Die Enkelin der Queen und der Sportler gaben sich 2011 in Edinburgh das Jawort. Das Paar lebt mit seinen drei Kindern in Aston Farm auf dem Gelände von Gatcombe Park in Gloucestershire, unweit des Wohnsitzes von Prinzessin Anne. Mike moderiert seit 2020 den Podcast "The Good, The Bad and the Rugby", in dem bereits mehrere Familienmitglieder zu Gast waren. Bei Treffen der Royals gehören gemeinsame Aktivitäten seit jeher dazu – ob auf dem Rasen oder am Spieltisch.

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Getty Images Prinzessin Kate mit Prince Louis sowie Mike und Mia Tindall, 2022

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Getty Images Mike Tindall, Herzogin kate, Prinz William und die Queen

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Imago Mike Tindall und Zara Tindall beim Ladies Day des Cheltenham Festival