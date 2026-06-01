Gewusst? Peter Phillips & Zara Tindall haben Halbschwester

In Gloucestershire steigt die royale Hochzeitsvorfreude: Peter Phillips (48) gibt am 6. Juni in der All Saints' Church in Kemble seiner Partnerin Harriet Sperling das Jawort – und mit ihm wird wohl eine eher wenig bekannte Verwandte im Rampenlicht stehen. Unter den geladenen Gästen, zu denen zahlreiche Royals erwartet werden, dürfte auch Stephanie Phillips sein, die Halbschwester von Peter und Zara Tindall (45). Die 28-Jährige wuchs mit den beiden auf dem Gut Gatcombe Park auf und gehört längst fest zur großen Patchwork-Familie von Prinzessin Anne (75). Für Stephanie ist die anstehende Trauung ein weiterer besonderer Anlass, an der Seite ihrer Geschwister einen großen Tag mitzuerleben.

Stephanie ist die Tochter von Annes Ex-Mann Mark Phillips und seiner zweiten Frau Sandy Pflueger. Trotz des Altersunterschieds verstanden sich die drei Halbgeschwister schon früh gut. Stephanie lebte auf Aston Farm, einem Teil des Gatcombe-Anwesens, und verbrachte dort ihre Kindheit in unmittelbarer Nähe zu Peter und Zara. Schon damals war sie bei großen Familienmomenten an deren Seite: Als Peter 2008 Autumn heiratete und Zara 2011 Mike Tindall (47) das Jawort gab, lief Stephanie jeweils als Blumenkind mit den Brautpaaren in die Kirche. Später studierte sie Business Management an der University of Worcester und machte sich gleichzeitig im Vielseitigkeitssport einen Namen, tritt bei Reitturnieren wie Barbury, Wellington und West Wiltshire an und wird unter anderem von Voltaire Design und Champion unterstützt.

Auch privat knüpft Stephanie an die Tradition der engen Familienbande an. 2022 heiratete sie in Tetbury den Agrar-Absolventen William Hosier in der Kirche St. Mary the Virgin. Auf den Fotos des Tages war gut zu sehen, wie selbstverständlich die royale Patchwork-Familie zusammenkommt: Mark führte seine Tochter zum Altar, Prinzessin Anne verfolgte die Zeremonie aus den Kirchenbänken, Peter erschien im blauen Anzug, Zara strahlte in einem hellblauen Spitzenkleid, und gleich mehrere Enkelinnen waren als Brautjungfern im Einsatz – darunter Peters Töchter Savannah (15) und Isla (14) sowie Zaras Mädchen Mia (12) und Lena (7). Wenn Peter nun mit Harriet vor den Altar tritt, setzt die Familie diese Tradition intimer, aber gut besuchter Landhochzeiten im kleinen Dorf Kemble fort – mit einer Halbschwester, die zwar selten in der Öffentlichkeit steht, hinter den Kulissen aber längst zum vertrauten Kreis gehört.

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Imago Bei einem Promi-Golf-Event im The Belfry: Peter Phillips und Zara Tindall

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Imago Stephanie Phillips bei den Burghley Horse Trials 2011

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Getty Images Stephanie Phillips (links) als Blumenmädchen bei der Hochzeit von Zara Phillips und Mike Tindall in Edinburgh, 30. Juli 2011