Royal Ascot ohne Beatrice: Zara Tindall rückt in den Fokus

Bei Royal Ascot, einem der bedeutendsten Pferderennen Großbritanniens, sorgt in diesem Jahr eine auffällige Abwesenheit für Gesprächsstoff: Prinzessin Beatrice (37) und ihre Schwester Prinzessin Eugenie (36) sind beim prestigeträchtigen gesellschaftlichen Ereignis nicht erschienen. Stattdessen übernahm Zara Tindall (45), Tochter von Prinzessin Anne (75), die Aufgabe, Prinzessin Zahra Aga Khan in der dritten Kutsche der Royal Procession zu begleiten. Eine Rolle, die im vergangenen Jahr noch Beatrice innehatte.

Dass Zara nun an ihrer Stelle zu sehen ist, unterstreicht eine Entwicklung, die sich bereits bei anderen royalen Anlässen andeutete. Die York-Schwestern fehlten zuletzt auch bei der Ostermesse in Windsor und hielten sich insgesamt verstärkt aus der Öffentlichkeit heraus. Beobachter sehen darin eine gezielte Strategie, um die Verbindung zwischen dem Epstein-Skandal rund um ihren Vater Andrew Mountbatten-Windsor (66) und dem Königshaus so gering wie möglich zu halten – auch wenn Beatrice und Eugenie selbst keinerlei Verbindung zu den Vorwürfen gegen ihren Vater haben. Prinzessin Zahra, die als Tochter des verstorbenen Aga Khan IV eine enge Verbindung zur britischen Krone und zur Welt des Pferdesports pflegt, hatte bereits in der Vergangenheit an der Royal Procession teilgenommen. Ihre Anwesenheit steht für die langjährige Freundschaft zwischen dem Haus Windsor und der Familie Aga Khan.

Für Beatrice und Eugenie ist der royale Gegenwind nicht neu. Neben dem Schatten, den Andrews Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) auf die Familie geworfen haben, standen die Schwestern zuletzt auch wegen mietfreien Wohnens in royalen Unterkünften in der Kritik. Beim Hochzeitsempfang von Peter Phillips (48) liefen die beiden demonstrativ zu Fuß zur Kirche – während andere Familienmitglieder mit dem Wagen fuhren. Wie es um ihre künftige Rolle innerhalb des Königshauses unter König Charles III. (77) steht, bleibt weiter offen.

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Getty Images Royal Ascot 2024: Zara Tindall und Prinzessin Beatrice

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Getty Images Prinzessin Beatrice im Juni 2025 in Ascot

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Getty Images König Charles III. im Gespräch mit Zara Tindall und Mike Tindall bei Royal Ascot 2026