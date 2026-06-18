Autorin behauptet: Diana war zuerst in Prinz Andrew verliebt

Prinzessin Diana (†36) soll als Teenager heimlich in Andrew (66) verliebt gewesen sein – und das, bevor sie seinen Bruder Charles (77) heiratete. Das behauptet zumindest Autorin Catherine Mayer in ihrem neuen Buch "Divide & Rule" über die Frauen der britischen Königsfamilie. Demnach soll Diana Andrew jedes Jahr bis zu ihrem etwa sechzehnten Lebensjahr anonym Valentinstagskarten geschickt haben. Gegenüber The Telegraph erklärte Mayer: "Das war für mich eine ziemliche Überraschung, als ich das herausfand. Das waren wirklich neue Informationen."

Die Enthüllung überraschte die Autorin nach eigener Aussage erheblich. "Ich war schockiert zu entdecken, dass Diana in Andrew verknallt war", so Mayer. "Am Ende tat sie mir unglaublich leid." Zu ihrer späteren Ehe mit Charles erklärte sie: "Ich verstehe, wie sie den Fehler gemacht hat zu glauben, sie könnte innerhalb dieser Institution Glück finden." Diana und Charles heirateten 1981 in der Westminster Abbey, als sie gerade 21 Jahre alt war. Die Hochzeit galt in der Öffentlichkeit als romantisches Märchen, doch hinter den Kulissen bröckelte die Beziehung schnell. Gerüchte über Affären beider Seiten machten die Runde, das Paar trennte sich 1992 und ließ sich 1996 schließlich scheiden. Diana kam 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben – sie wurde 36 Jahre alt.

Wie sich Dianas Verhältnis zu Andrew nach ihrer Heirat mit Charles entwickelte, beschreibt Royalautor Andrew Lownie in seinem 2025 erschienenen Buch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" als angespannt. Demnach soll Diana ihren Schwager als "sehr, sehr laut" bezeichnet und ihm attestiert haben, kein Macher zu sein. "Mal war er fleißig und höflich, im nächsten Moment aggressiv und unhöflich", schrieb Lownie über Andrews Verhalten. Engen Kontakt hielt Diana hingegen zu Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66): Die beiden Frauen galten als enge Freundinnen und sind zudem entfernte Cousinen vierten Grades, die sich bereits seit ihrer Jugend kannten.

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Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Andrew bei Trooping the Colour in einer Kutsche, Buckingham Palace, London, 13. Juni 1981

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Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Charles, 1983

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Getty Images Prinzessin Diana, Februar 1983