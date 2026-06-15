Zerbrochene Freundschaft: Prinzessin Diana vergab Fergie nie

Prinzessin Diana (†36) und Sarah Ferguson (66) galten einst als unzertrennliches Duo im britischen Königshaus – jetzt enthüllt ein neues Buch, wie endgültig diese Freundschaft zerbrach. Royalautor Andrew Lownie beschreibt in seiner erweiterten Ausgabe von "Entitled", dass Diana ihrer Schwägerin einen ganz bestimmten Vertrauensbruch nie verziehen haben soll. Auslöser war Sarahs Enthüllungsbuch "My Story", das 1996 erschien und in dem sie trotz Dianas ausdrücklicher Bitte über die Prinzessin schrieb – inklusive eines scherzhaften Kommentars, sie habe sich eine Warze durch das Tragen von Dianas Schuhen eingefangen.

"Die beiden waren Cousinen vierten Grades und kannten sich schon seit ihrer Jugend – ihre Mütter waren zusammen zur Schule gegangen – und hatten gemeinsam die Erfahrung gemacht, dass ihren Müttern das Sorgerecht für ihre Kinder verweigert worden war", so Lownie. Später wurden die beiden zu engen Verbündeten im goldenen Käfig der Royals. Diana habe Sarah sogar als mögliche Hofdame ins Spiel gebracht und sie schließlich mit Andrew Mountbatten-Windsor (66) verkuppelt, bevor beide Frauen in den 80er-Jahren in die Königsfamilie einheirateten. Royalexperte Richard Fitzwilliams erklärte Fox News Digital, Diana sei nicht nur von dem Warzen-Witz verletzt gewesen, sondern auch davon, dass Sarah in ihrem Buch ihre Söhne Prinz William (43) und Prinz Harry (41) erwähnte. Britische Beobachter wie Helena Chard betonen zudem, Diana habe sich generell von Sarah verraten gefühlt und gefürchtet, dass private Gespräche an die Öffentlichkeit gelangen könnten. Bis zu Dianas Unfalltod 1997 hatten die beiden demnach seit Monaten kein Wort mehr miteinander gewechselt.

In ihren eigenen Memoiren "Finding Sarah" (2011) blickt Sarah offen auf die Funkstille zurück. "Ich schrieb Briefe, in denen ich dachte, was auch immer passiert war, es spielte keine Rolle, lass es uns klären." Eine Erklärung für die Distanz habe sie dennoch nie bekommen: "Ich wusste den Grund nie, außer dass, wenn Diana sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, es eine Weile dort blieb." Besonders bewegend: Sarah berichtet, eine Freundin sei kurz vor Dianas Tod von der Prinzessin angerufen worden, mit den Worten: "Wo ist die Rote? Ich will mit ihr sprechen." Trotz aller Spannungen beschreibt die frühere Herzogin von York ihre Beziehung zu Diana als tiefe Verbundenheit. Gegenüber Fox News Digital schwärmte sie 2023: "Es gab niemanden, der mich schneller oder mehr zum Lachen bringen konnte als Diana. Sie war unglaublich und eine meiner wahren Seelenverwandten."

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Sarah Ferguson und Prinzessin Diana galten als Verbündete

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995

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Imago Beim Knights of Charity Gala-Dinner in Cannes: Sarah Ferguson beim Festival de Cannes 2024