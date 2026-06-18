Crash: Oliver Trees Produzent sagte Flug kurz vorher ab

Ein erschütterndes Beinahe-Schicksal hat Musikproduzent Victor WAO nach dem tödlichen Helikopterabsturz in Rio de Janeiro öffentlich gemacht. Er wäre fast selbst an Bord der Unglücksmaschine gewesen, in der am vergangenen Sonntag unter anderem Sänger Oliver Tree (†32) und Musikproduzent Lucas Frota ums Leben kamen. Stattdessen stieg in letzter Sekunde jemand anderes für Victor in den Hubschrauber – eine Entscheidung, die sein Leben rettete. Insgesamt verloren bei der Kollision zweier Helikopter in der Luft über Rio de Janeiro sechs Menschen ihr Leben.

In einem emotionalen Abschiedspost wandte sich Victor direkt an seinen verstorbenen besten Freund Luca.: "Ich sollte bei euch in diesem Helikopter sein und bin im letzten Moment nicht mitgeflogen", schrieb er. Lucas hatte ihm zuvor einen Ausweg aus seiner Angst geboten: "Du hast mir gesagt, dass du, weil ich Angst hatte [zu fliegen], es geschafft hattest, ein Auto zu organisieren, das mich nach Angra bringt, und dass jemand anderes an meiner Stelle mitfliegen würde." Deshalb konnte Victor dem Unglück entkommen. "Jetzt bin ich dir mein Leben schuldig, Bruder. Ich weiß nicht, was ich in diesem Moment tun soll. Ich liebe dich so sehr! Ich werde dich niemals vergessen. Lucas, du warst reines Licht", schrieb er weiter. Neben Oliver und Lucas kamen auch Lucas Vignale, der argentinische YouTuber Gaspar Prim sowie die beiden Piloten Alexandre Souza und Charles Marsillac bei dem Unglück ums Leben. Die Polizei geht laut CNN davon aus, dass menschliches Versagen die Ursache des Absturzes war.

Oliver befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf seiner "The World's First World Tour" in Südamerika. Noch einen Tag vor seinem Tod teilte er Videos von einem ausgelassenen Tag in Brasilien – mit Fußball, Fahrradfahren, einem Friseurbesuch und Kochen. Erst kurz zuvor, im April, hatte der Sänger in einer Folge des Podcasts "Zach Sang Show" über sein Testament gesprochen. "Wenn ich sterbe, wird meine Familie keinen Cent bekommen", erklärte er damals. Stattdessen wolle er sein Vermögen an Künstler zurückgeben. Oliver hinterlässt keine Kinder und war zum Zeitpunkt seines Todes ledig.

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Getty Images Oliver Tree beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 Pre-Show in New York City

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Getty Images Oliver Tree beim Exit Festival 2024 in der Festung Petrovaradin, Novi Sad

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Getty Images Oliver Tree beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 Pre-Show in New York City

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