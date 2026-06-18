Die beeindruckende Karriere von "One Piece"-Star Iñaki Godoy

Mit gerade einmal 22 Jahren hat Iñaki Godoy bereits eine beeindruckende Karriere hinter sich. Der in Mexico City geborene Schauspieler stand erstmals im Alter von 13 Jahren vor der Kamera – und zwar in der mexikanischen Serie "Blue Demon", die sich um den gleichnamigen Wrestler Alejandro Muñoz Moreno dreht. Sein Talent blieb nicht lange unentdeckt: Noch im selben Jahr erhielt er seine erste Hauptrolle in der Telenovela "La querida del Centauro", in der er die Figur Amadeo "El Gato" verkörperte und ganze 128 Folgen lang zu sehen war. Inzwischen hat der Jungschauspieler laut IMDb über 180 Serienepisoden gedreht und sich damit als einer der gefragtesten jungen Netflix-Stars etabliert.

Auf dem Weg dorthin erprobte sich Iñaki in den unterschiedlichsten Genres. Im Coming-of-Age-Drama "Go Youth!" übernahm er seine erste Filmhauptrolle, in "MexZombie" kämpfte er sich durch eine Zombie-Apokalypse, und in der Krimiserie "Wer hat Sara ermordet?" löste er einen mysteriösen Mordfall. In der Netflix-Serie "The Imperfects" spielte er außerdem einen Comiczeichner, der sich nach einem missglückten Experiment in ein werwolfähnliches Wesen namens Chupacabra verwandelt. All diese Erfahrungen in Science-Fiction, Horror, Krimi und Drama bildeten die Grundlage für seine bislang bedeutendste Rolle.

2023 übernahm Iñaki die Hauptrolle in der Live-Action-Adaption des Kult-Mangas "One Piece" auf Netflix. Als Monkey D. Ruffy, Anführer der legendären Strohhutbande, führt er eine bunt zusammengewürfelte Piraten-Crew auf der Jagd nach einem sagenumwobenen Schatz an, der nicht nur Reichtum, sondern auch die Herrschaft über alle Piraten verspricht. Die Serie erfreut sich großer Beliebtheit beim Publikum – inzwischen sind bereits zwei Staffeln erschienen, und eine dritte wurde bereits angekündigt.

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Getty Images Inaki Godoy bei Netflixs Fan-Event "One Piece: Into the Grand Line" 2026

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Casey Crafford/Netflix Taz Skylar, Mackenyu, Iñaki Godoy, Emily Rudd und Jacob Romero in der zweiten "One Piece"-Staffel

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Getty Images Iñaki Godoy 2025