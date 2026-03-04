Bunter Mix: Das sind die Highlights auf Netflix im März

Netflix startet mit einer ganzen Reihe neuer Serien und Filme in den März 2026. Serienfans dürfen sich auf die mit Spannung erwartete zweite Staffel von "One Piece" freuen, die ab dem 10. März die Abenteuer der Strohhutpiraten fortsetzt. Auch die beliebte Dramaserie "Virgin River" kehrt am 12. März mit ihrer bereits siebten Staffel zurück und verspricht neue emotionale Entwicklungen für die Bewohner des beschaulichen Ortes. Anime-Liebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Am 7. März startet der zweite Teil der letzten Staffel von "Beastars", während am 19. März mit "Steel Ball Run" ein neues Kapitel des "JoJo's Bizarre Adventure"-Universums beginnt. Darüber hinaus bringt der Streamingdienst am 26. März mit "Jo Nesbø's Harry Hole" eine Thriller-Serie über den bekannten Ermittler auf den Bildschirm.

Im Dokumentationsbereich wartet Netflix im März mit einigen spannenden True-Crime-Formaten auf. Am 6. März läuft "Der TikTok-Killer" an, eine Dokumentation über einen durch soziale Medien bekannt gewordenen Kriminalfall. Bereits am 5. März erscheint "Ein Freund, ein Mörder – Der Fall Emelie Meng", eine True-Crime-Dokumentation über einen aufsehenerregenden Fall. Für Sportfans besonders interessant dürfte die Doku "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" sein, die am 31. März das Leben und die Herausforderungen des ehemaligen Basketballstars beleuchtet. Musikbegeisterte können sich zudem auf "The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel" freuen, das am 20. März ein Porträt über die Bandgeschichte und den verstorbenen Gitarristen zeigt, sowie auf "BTS: THE RETURN" am 27. März.

Auch Filmfans werden im März nicht enttäuscht: Mit "Peaky Blinders – The Immortal Man" erscheint am 20. März ein Film aus dem Umfeld der bekannten Gangstersaga. Wer es lieber spannend mag, kann sich auf den Thriller "The Red Line" am 26. März freuen, der eine gefährliche Grenzüberschreitung thematisiert. Für Freunde historischer Serien bietet Netflix mit seinen diversen Dramen und Thrillern weiterhin ein breites Angebot, das an erfolgreiche Formate anknüpft. Neben den Eigenproduktionen erweitert der Streamingdienst sein Archiv zudem um diverse Lizenztitel, darunter alle vier Staffeln von "The Man in the High Castle" ab dem 11. März sowie den Horrorfilm "Der Unsichtbare" am 20. März.

Netflix Jacob Romero Gibson, Emily Rudd, Iñaki Godoy und Mackenyu Arata in "One Piece"

Getty Images BTS im November 2017

Netflix Barry Keoghan und Cillian Murphy in "Peaky Blinders: The Immortal Man"

