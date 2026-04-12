Dritte Staffel von "One Piece" ist für 2027 geplant

Die beliebte Netflix-Serie "One Piece" kehrt schneller als erwartet zurück. Nachdem die zweite Staffel erst vor Kurzem beim Streamingdienst erschienen ist, steht bereits fest, wann die Strohhutbande um Ruffy wieder auf den Bildschirmen zu sehen sein wird. In einem ersten Teaser verkündete Netflix jetzt, dass die dritte Staffel der aufwendigen Fantasy-Serie noch im Jahr 2027 erscheinen soll. Das entspricht einer Wartezeit von nur etwa einem bis eineinhalb Jahren – deutlich kürzer als bei anderen großen Netflix-Produktionen üblich. Die neue Staffel trägt den offiziellen Titel "One Piece: Die Schlacht von Alabasta" und wird die Abenteuer der Crew in der Wüstenregion fortsetzen.

Möglich wird der schnelle Start durch einen extrem frühen Produktionsbeginn. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel begannen bereits im November 2025, noch bevor die zweite Staffel überhaupt bei Netflix erschienen war. Der Drehschluss ist für Juni 2026 geplant. In der kommenden Staffel wird das Kernstück der sogenannten Alabasta-Saga aus dem Manga erzählt. Ruffy und seine Strohhutbande müssen sich dabei Sir Crocodile und seiner gefährlichen Organisation Baroque Works stellen, um einen drohenden Bürgerkrieg in Prinzessin Vivis Heimatland zu verhindern, wie Fernsehserien.de berichtet.

Die Live-Action-Serie basiert auf der legendären Manga-Reihe von Eiichiro Oda, die auch als Anime weltweit erfolgreich ist. Seit dem Start hat die Netflix-Adaption fast 100 Millionen Aufrufe verzeichnet und sich damit als globales Phänomen etabliert. Die zweite Staffel stand nach ihrer Veröffentlichung drei Wochen lang auf Platz eins der Netflix-Charts und erreichte bei Rotten Tomatoes eine perfekte Bewertung von 100 Prozent. Die Showrunner Joe Tracz und Ian Stokes bezeichneten die Alabasta-Saga als eine ihrer persönlichen Lieblingsstorys aus dem "One Piece"-Universum und versprachen eine epische und emotionale Kriegsgeschichte.

Anzeige Anzeige

© 2023 Netflix, Inc. Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy in "One Piece"

Anzeige Anzeige

Getty Images for Netflix "One Piece"-Cast, Staffel 2

Anzeige Anzeige

Netflix / Casey Crafford Mackenyu Arata, Jacob Gibson, Emily Rudd und Taz Skylar in "One Piece"

Anzeige