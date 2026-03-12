"One Piece"-Autor legte Netflix ein Romanzen-Verbot auf

Die Netflix-Serie "One Piece", die im März 2026 mit ihrer zweiten Staffel zurückkehrt, wird auch in Zukunft ohne romantische Beziehungen innerhalb der Strohhut-Crew auskommen. Manga-Schöpfer Eiichiro Oda, der eng mit den Produzenten zusammenarbeitete, um seine Vision authentisch umzusetzen, verbot Romanzen zwischen den Crewmitgliedern strikt. "Eine der Auflagen von Eiichiro Oda war gegen Romanzen in der Crew. Das ist ein klares Nein, was den Manga und die Live-Action-Serie angeht", erklärte Co-Showrunner Steven Maeda gegenüber TVLine. Die Hauptfiguren Ruffy (Iñaki Godoy), Zorro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd, 33), Lysop (Jacob Gibson) und Sanji (Taz Skylar) werden sich also niemals ineinander verlieben, auch wenn Zuschauer möglicherweise ein Knistern zwischen den Charakteren wahrgenommen haben.

Die Entscheidung des Autors sorgt dafür, dass die Serie dem Geist der Manga-Vorlage treu bleibt. Im Zentrum der Geschichte steht das Freundschaftsband und die Gemeinschaft der Strohhut-Piraten, deren Beziehungen zueinander strikt platonisch bleiben. Besonders bitter ist dieses Verbot für den liebestollen Sanji, der seine Gefühle für "Namilein" in der Serie gerne zum Ausdruck bringt. Komplett auf Liebe verzichtet die Realverfilmung allerdings nicht: Einige Mitglieder der Flying Lamb-Besatzung werden im Verlauf des Abenteuers durchaus in Techtelmechtel verwickelt. So wurden in der ersten Staffel beispielsweise die Gefühle zwischen Lysop und seiner Kindheitsfreundin Kaya (Celeste Loots) kurz mit einem Kuss besiegelt.

Die Netflix-Adaption entwickelte sich 2023 zu einem der größten Hits des Streamingdienstes und umfasst bereits über 1100 Kapitel der Manga-Vorlage. Die Realverfilmung begeistert mit abgedrehten Ideen und einem epischen Abenteuer, das für insgesamt zehn Staffeln geplant ist. Eiichiro Oda, der seit Beginn eng in die Produktion eingebunden ist, stellte mehrere Regeln auf, die die Showrunner Matt Owens und Steven Maeda beachten mussten. Die zweite Staffel feiert am 10. März ihre Premiere, wobei die Produzenten den Fans bereits mit Trailern Lust auf die neuen Folgen gemacht haben. Auch neue Charaktere wie Vivi (Charithra Chandran) werden in den kommenden Staffeln eine Rolle spielen.

© 2023 Netflix, Inc. Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy in "One Piece"

Netflix / Casey Crafford Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy in "One Piece"

© 2023 Netflix, Inc. Mackenyu Arata, Jacob Romero Gibson, Iñaki Godoy und Taz Skylar in "One Piece"