Chopper: Drei Leute stecken hinter süßem "One Piece"-Rentier

Die Netflix-Adaption des Anime-Hits "One Piece" hat mit Tony Tony Chopper eine der beliebtesten Figuren der Strohhut-Piratenbande auf die Bildschirme gebracht – und die Umsetzung des kleinen Rentiers ist weitaus aufwendiger, als viele Fans vermuten dürften. Netflix ließ in einem Behind-the-Scenes hinter die Kulissen blicken und zeigte: Es sind gleich drei Personen nötig, um Chopper zum Leben zu erwecken. Die Schauspielerinnen Mikaela Hoover und N'kone Mametja sowie Schauspieler Gavin Gomes teilen sich die Arbeit, um das niedliche Wesen mit all seinen Facetten darzustellen. Die Reaktionen der Fans auf die Umsetzung fallen durchweg positiv aus.

Mikaela verleiht Chopper nicht nur im Englischen ihre Stimme, sondern stellt auch ihr Gesicht für die Mimik des Rentiers zur Verfügung. Mithilfe von Motion-Capturing wird es digitalisiert und auf den Kopf der Figur übertragen. N'kone verkörpert Chopper am Set, damit die anderen Darsteller um Iñaki Godoy und Co. einen echten Gegenpart für ihre Szenen haben. Sie trug ein falsches Geweih samt Hut, um die richtige Größe zu suggerieren, und hatte eine GoPro-Kamera auf Brusthöhe befestigt – die Aufnahmen daraus dienten später als Reflektionen für Choppers große Augen. Gavin kommt ins Spiel, wenn sich das Rentier in seine muskulöse Heavy-Point-Version verwandelt. In dieser Form wird komplett auf CGI verzichtet. Der Schauspieler trägt stattdessen einen Ganzkörperanzug, der mithilfe eines 3D-Druckers erstellt und anschließend mit Fell beklebt wurde.

Obwohl viele Elemente der Serie mit digitalen Effekten realisiert wurden, setzten die Macher bei Chopper bewusst auf eine Kombination aus handgemachten Effekten und Computeranimation. Auch bei anderen Figuren wie den Riesen auf der Insel Little Garden kamen praktische Tricks zum Einsatz, die an Der Herr der Ringe erinnern. Chopper wird am Ende der zweiten Staffel Mitglied der Strohhut-Piratenbande und besitzt die Fähigkeit, sein Aussehen zu verändern – welche weiteren Formen in der Serie umgesetzt werden, dürfte sich erst in einer möglichen dritten Staffel zeigen. Die aufwendige Arbeit hat sich für das Produktionsteam offenbar gelohnt, denn die Fan-Reaktionen in den sozialen Medien überschlagen sich regelrecht.

Anzeige Anzeige

Netflix Tony Tony Chopper in "One Piece"

Anzeige Anzeige

Casey Crafford / Netflix Taz Skylar als Sanji, Iñaki Godoy als Monkey D. Luffy, Gavin Gomes als Tony Tony Chopper, Charithra Chandran als Miss Wednesday in "One Piece"

Anzeige Anzeige

Netflix Charithra Chandran, Werner Coetser, Jacob Romero, Iñaki Godoy, Brendan Murrary in zweiter "One Piece"-Staffel

Anzeige