Beliebter "One Piece"-Charakter kommt erst in Staffel drei

Nicht mehr lange und "One Piece" kehrt endlich zu Netflix zurück. Am 10. März feiert die zweite Staffel der Manga-Verfilmung endlich ihre Premiere. Mit den bisher veröffentlichten Trailern machten die Produzenten den Fans schon richtig Laune auf die neuen Folgen. Doch eine Figur wurde schmerzlich vermisst: Karuh, die Laufente von Vivi (Charithra Chandran), war bisher nirgends zu sehen. Jetzt können die Fans aber aufatmen: Auf X kursierte ein Foto von "One Piece"-Autor Eiichirō Oda in einem T-Shirt mit den Figuren der Serie darauf. "Eiichirō Oda hat der Besetzung und dem Team der 'One Piece'-Live-Action-Serie T-Shirts mit einer signierten Illustration geschickt", heißt es in dem Post. Darauf zu sehen ist neben Vivi eben auch Karuh. Die Fans sind sich sicher: Das bedeutet, dass die flinke Ente spätestens in Staffel drei dabei sein muss.

Dass Karuh wohl erst in Staffel drei auftreten wird, machen die User im Netz auch an einer Sache an dem T-Shirt fest. Denn über den Zeichnungen ist deutlich "Season 3" zu lesen. Allerdings kann natürlich nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden, dass Karuh nicht doch schon als Überraschung in Staffel zwei auftreten wird. Denn immerhin ist die Ente fest mit Vivis Charakter verbunden. Vor allem deshalb hatten Fans Sorge, die beliebte Figur wäre ganz aus der Serie gestrichen worden. Von den Machern wäre es natürlich ein schlauer Schritt, Karuh aus dem Promo-Material für die zweite Staffel herauszuhalten. Er gilt als Publikumsliebling und ein Überraschungsauftritt sorgt sicher für jede Menge Begeisterung.

Die neue Staffel "One Piece" hält aber auch so einige beliebte Neuzugänge bereit. Unter anderem tritt Nico Robin, besser bekannt als Miss Bloody Sunday, auf. Auch sie ist ein Fan-Liebling und die Zuschauer hatten sehnsüchtig auf ihren Einstieg in die Live-Action-Serie gewartet. Verkörpert wird Nico von der gebürtigen Russin Lera Abova. Sie ist auch diejenige, die die deutschen Fans in der Synchronisation hören werden. Simone Brahmann, die Sprecherin von Nico im Anime, wird aus unbekannten Gründen nicht dabei sein. Da Lera aber in Deutschland lebt, seit sie 13 ist und hier auch zur Schule ging, konnte sie sich einfach selbst synchronisieren.

Anzeige Anzeige

Netflix Nami, Monkey D. Ruffy und Lysop, "One Piece"-Staffel zwei

Anzeige Anzeige

Netflix / Casey Crafford Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy in "One Piece"

Anzeige Anzeige

Casey Crafford/Netflix Lera Abova als Miss Bloody Sunday in "One Piece" Staffel zwei, 2026