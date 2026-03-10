"One Piece" auf Netflix: Das erwartet Fans in Staffel zwei

Fast zweieinhalb Jahre mussten Fans auf diesen Moment warten – doch nun ist es endlich so weit. Seit heute, dem 10. März 2026, steht die zweite Staffel von "One Piece" bei Netflix zum Abruf bereit. Wie schon bei der ersten Season landen alle acht neuen Folgen auf einen Schlag auf der Streamingplattform. In der Fortsetzung der erfolgreichen Live-Action-Adaption des legendären Mangas brechen Monkey D. Luffy und seine Strohhutbande zur gefährlichen Grandline auf, dem ungemein gefährlichen Teil der Meere, in dem die Suche nach dem titelgebenden Schatz erst so richtig losgeht. Mit von der Partie sind erneut Navigatorin Nami, Schwertkämpfer Roronoa Zoro, Geschichtenerzähler Usopp und Koch Sanji.

Die neue Staffel verspricht noch größere und gefährlichere Herausforderungen als zuvor. Die Strohhutbande gerät ins Visier der skrupellosen Baroque-Firma, einem mächtigen neuen Feind, der es in sich hat. Gleichzeitig heftet sich die Marine an die Fersen der Piraten. Doch nicht nur die Gegner werden bedrohlicher – auch das Meer selbst wird zur Prüfung für Luffy und seine Crew. Ein besonderes Highlight für Fans weltweit ist das Live-Action-Debüt von Tony Tony Chopper, der als Schiffsarzt zur Besatzung stößt. Das Rentierwesen, gesprochen von Mikaela Hoover, gilt als absoluter Fanliebling und komplettiert die wachsende Crew.

Die erste Staffel der Netflix-Serie hatte mit ihrer liebevollen Umsetzung, dem charmanten Cast und der beeindruckenden Ausstattung alle Zweifel weggeblasen und bewiesen, dass eine Real-Adaption des erfolgreichen Mangas funktionieren kann. Seit 1997 erscheinen die Geschichten von Autor Eiichiro Oda, die auch eine Anime-Serie mit inzwischen über 1.150 Folgen hervorgebracht haben. Die gute Nachricht für alle, die sich Sorgen um eine weitere lange Wartezeit machen: Die Dreharbeiten zur bereits bestätigten dritten Staffel laufen seit November 2025 in Kapstadt, Südafrika. Die Hoffnung ist groß, dass die nächste Season deutlich schneller erscheinen wird als die zweite.

Casey Crafford/Netflix "One Piece"-Darsteller Iñaki Godoy

Getty Images for Netflix "One Piece"-Cast, Staffel 2

Netflix Ausschnitt aus einer "One Piece"-Szene

