Über 16 Mio. Aufrufe: "One Piece" dominiert Netflix-Charts

Die zweite Staffel der Netflix-Serie "One Piece" hat die Charts im Sturm erobert und sich mit beeindruckenden 16,8 Millionen Aufrufen direkt auf Platz 1 der englischen TV-Liste katapultiert. Die Abenteuer von Monkey D. Ruffy und seiner Strohhutbande begeistern die Zuschauer weltweit so sehr, dass selbst die erste Staffel der Serie von dem Hype profitierte und mit 3,6 Millionen Aufrufen auf Platz 7 zurückkehrte. Damit schreibt die Live-Action-Adaption des beliebten Mangas weiter Erfolgsgeschichte: Sowohl Staffel eins als auch Staffel zwei debütierten in Japan auf Platz 1 und sind die einzigen englischsprachigen Serien, denen dies gelang.

Doch nicht nur Piraten erobern die Netflix-Charts. Romantik liegt in dieser Woche in der Luft, denn auch Bridgerton hält sich tapfer in den Top Ten. Die vierte Staffel der beliebten Period-Drama-Serie landete mit 5,3 Millionen Aufrufen auf Platz 5 und befindet sich bereits in ihrer siebten Woche in den Charts. Die Fans schwärmen weiterhin von der verbotenen Liebesgeschichte zwischen Benedict, gespielt von Luke Thompson, und der geheimnisvollen Sophie, dargestellt von Yerin Ha. Weitere romantische Formate wie "Love Is Blind: The Reunion" mit 8,9 Millionen Aufrufen auf Platz 3 und die siebte Staffel von Virgin River mit 7,0 Millionen Zuschauern auf Platz 4 zeigen, dass das Publikum derzeit besonders für Herzschmerz und große Gefühle empfänglich ist.

Wer nach einer Pause von all der Romantik sucht, findet auf Netflix auch spektakuläre Alternativen. Die vierteilige Doku-Serie "The Dinosaurs" eroberte mit 9,6 Millionen Aufrufen Platz 2 der englischen TV-Liste. Die prähistorische Dokumentation verbindet beeindruckende Naturfilmkunst mit fotorealistischen visuellen Effekten und wird untermalt von der beruhigenden Erzählstimme von Morgan Freeman. Die Serie zeigt sowohl die Evolution der Erde über Jahrtausende hinweg als auch die Entwicklung der gigantischen Tiere, die einst den Planeten beherrschten. Im Filmbereich dominiert unterdessen das Science-Fiction-Spektakel "War Machine" mit Alan Ritchson in der Hauptrolle, das sich mit 44,4 Millionen Aufrufen den Spitzenplatz der englischen Filmliste sicherte.

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Netflix Ausschnitt aus einer "One Piece"-Szene

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Netflix / Liam Daniel Florence Hunt als Hyacinth Bridgerton in der vierten "Bridgerton"-Staffel

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Netflix Martin Henderson als Jack Sheridan, Alexandra Breckenridge als Mel Monroe in "Virgin River"

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