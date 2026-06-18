Erste Set-Fotos von zweiter "Off Campus"-Staffel aufgetaucht

Die zweite Staffel der Amazon-Prime-Video-Serie Off Campus befindet sich mitten in der Produktion – und erste Aufnahmen vom Set sorgen bereits für Aufsehen. Seit dem 1. Juni 2026 laufen die Dreharbeiten, und kaum hatte das Team die Arbeit aufgenommen, tauchten auch schon Schnappschüsse der Hauptdarsteller im Netz auf. Auf Fotos, die deuxmoi auf Instagram veröffentlichte, sind unter anderem Mika Abdalla (26) und Stephen Kalyn (28), die Allie und Dean verkörpern, bei einem nächtlichen Dreh zu sehen. Die beiden stehen Seite an Seite an einer Hausfassade, Allie mit einem Getränk in der Hand, Dean mit verschränkten Armen – und den Gesichtsausdrücken nach zu urteilen, scheinen sich die zwei gerade nicht ganz einig zu sein. Auch Antonio Cipriano (26), der Logan spielt, wurde am Set gesichtet – sportlich gekleidet in einem ärmellosen Briar-University-Hoodie.

Gedreht wird erneut an der University of British Columbia in Vancouver, die bereits in der ersten Staffel als Kulisse für die fiktive Briar University diente. Der offizielle Instagram-Account der Hochschule bezeichnet sich inzwischen sogar selbst als "Home of Briar University". Inhaltlich rückt in Staffel zwei das komplizierte Verhältnis zwischen Allie und Dean in den Fokus. Ein genaues Startdatum steht noch nicht fest, doch neue Folgen könnten laut TV Movie im Frühjahr oder Sommer 2027 erscheinen.

Der Hype um "Off Campus" ist enorm – die erste Staffel wurde auf Prime Video zum großen Erfolg und hat eine leidenschaftliche Fangemeinde entwickelt. Zuletzt hatte das Produktionsteam jedoch auch die Schattenseiten dieses Erfolgs zu spüren bekommen: Auf dem offiziellen X-Account der Serie wurde ein Statement veröffentlicht, in dem das Team die Fans ausdrücklich dazu aufforderte, dem Cast und seinem Umfeld mit Respekt zu begegnen.

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Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie Hayes in der Serie "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Stephen Kalyn als Dean Di Laurentis in der Serie "Off Campus"

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