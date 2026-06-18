Insider verrät: Das ist der Grund für Ehe-Aus bei Jelly Roll

Nach zehn gemeinsamen Jahren ist die Ehe von Jelly Roll (41) und Bunnie Xo offenbar gescheitert. Der Rapper und Sänger, der mit bürgerlichem Namen Jason DeFord heißt, reichte vor einigen Wochen die Scheidung von der Podcasterin ein, die bürgerlich Alisa DeFord heißt. Die beiden hatten 2016 geheiratet. Nun gibt ein Insider gegenüber dem Magazin People Einblicke in das, was hinter den Kulissen schiefgelaufen sein soll – und zeichnet das Bild zweier Menschen, die sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben.

"Als sie sich kennenlernten, befanden sie sich beide an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben. Es gab viel Chaos, Höhen und Tiefen, und sie haben trotzdem gemeinsam ein Leben aufgebaut", sagte der Insider. Mit der Zeit habe sich Jelly jedoch stark verändert. "Er konzentriert sich sehr auf seine Zukunft, seine Gesundheit und darauf, noch lange für seine Familie da zu sein", so die Quelle weiter. Letztlich seien die beiden nicht mehr auf einer Wellenlänge gewesen – besonders, was ihre gemeinsame Zukunft angeht. "Es gab keinen einzigen Moment, in dem alles auseinandergebrochen ist. Sie lieben sich immer noch, aber sie waren bei bestimmten Dingen nicht mehr einer Meinung, auch nicht darüber, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Die Öffentlichkeit hat immer nur eine Seite gesehen, aber hinter den Kulissen war noch viel mehr im Gange", erklärte der Insider. Weitere Details zu ihrer Trennung sollen derweil aus den inzwischen veröffentlichten Scheidungsunterlagen hervorgehen, die unter anderem das offizielle Trennungsdatum sowie den angegebenen Scheidungsgrund enthalten.

Jelly Roll, der am 4. Dezember 1984 in Nashville, Tennessee, geboren wurde, ist vor allem für seinen Mix aus Rap, Country und Rock bekannt. In den vergangenen Jahren machte er auch immer wieder mit persönlichen Themen auf sich aufmerksam – darunter sein Kampf gegen Übergewicht und sein Einsatz für ein gesünderes Leben. Bunnie Xo ist als Podcasterin tätig und betreibt den bekannten Podcast "Dumb Blonde", in dem sie regelmäßig Gäste aus Unterhaltung und Musik empfängt. Beide hatten in der Vergangenheit stets offen über ihre Beziehung gesprochen und galten als unzertrennliches Paar.

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Imago Jelly Roll und sein Sohn Noah bei der Premiere von "GOAT"