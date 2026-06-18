Jelly Roll klärt auf: Stichelte er mit Post gegen Ex Bunnie?

Jelly Roll (41) hat sich zu einem TikTok-Video geäußert, das für reichlich Diskussionsstoff gesorgt hat. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Jason DeFord heißt, teilte dort zwei Fotos von sich und seiner 18-jährigen Tochter Bailee Ann DeFord – unterlegt mit seinem Song "Mama", einer Kollaboration mit Rapperin Latto. Der Post sorgte jedoch für Aufruhr, da er kurz nach Bekanntwerden der Scheidung von Bunnie Xo viral ging. Viele Fans interpretierten den Beitrag als versteckten Kommentar zur Trennung und als Reaktion auf das Ehe-Aus.

Das wollte Jelly Roll so aber nicht stehen lassen. Auf TikTok stellte er klar: "Dieser Post wurde nicht heute veröffentlicht. Er geht einfach heute viral. Es ist keine Reaktion auf irgendetwas." Und weiter: "Dieser Post sollte nur bedeuten: Ich liebe meine Tochter und ich bin stolz, auf Lattos Song zu sein. Liebe euch alle." Auch Bailee Ann meldete sich selbst zu Wort – und zeigte sich in ihrer Story wenig begeistert von der Neugier der Öffentlichkeit. "Ich bin angewidert davon, wie sehr alle in einer offensichtlich privaten Familienangelegenheit involviert sind", schrieb die Teenagerin. Gleichzeitig ließ sie offen, ob sie sich zu der Scheidung noch äußern wird: "Ich sage noch nichts dazu – noch nicht."

Die Trennung der beiden sorgt derzeit für viele Schlagzeilen. Unter anderem behauptete kürzlich ein Insider gegenüber People, die Gründe für das Liebes-Aus zu kennen. "Als sie sich kennenlernten, befanden sie sich beide an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben. Es gab viel Chaos, Höhen und Tiefen, und sie haben trotzdem gemeinsam ein Leben aufgebaut", erklärte die Quelle und verriet, dass sich Jelly Roll seitdem stark weiterentwickelt habe. Am Ende haben ihre Ansichten einfach nicht mehr zusammengepasst. "Es gab keinen einzigen Moment, in dem alles auseinandergebrochen ist. Sie lieben sich immer noch, aber sie waren bei bestimmten Dingen nicht mehr einer Meinung, auch nicht darüber, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Die Öffentlichkeit hat immer nur eine Seite gesehen, aber hinter den Kulissen war noch viel mehr im Gange", betonte er.

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Getty Images Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

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Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo bei den Academy of Country Music Awards 2024 in Frisco, Texas

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Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo, 2024