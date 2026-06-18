Kurz vor ihrem Tod: Daveigh Chase war spurlos verschwunden

Daveigh Chase (35) war in den letzten Monaten vor ihrem Tod für ihre Freunde und Familie nicht mehr auffindbar. Der Managerin und der Stiefschwester der Schauspielerin, die viele als das Geistermädchen Samara aus dem Horrorfilm "The Ring" kennen, wurde ein Video zugespielt, das Daveigh offenbar in Skid Row zeigen soll – einem Viertel in der Innenstadt von Los Angeles, das für seine Obdachlosenlager bekannt ist. Auf dem Video soll die 35-Jährige erschreckend abgemagert gewirkt haben und kaum wach geblieben sein. Freunde gehen laut TMZ davon aus, dass sie zu diesem Zeitpunkt nur noch rund 34 Kilogramm wog. Eine verzweifelte Suche in dem Viertel blieb erfolglos – Daveigh war nicht mehr aufzufinden.

Ihr Manager John Ryan sagte gegenüber California Post, dass er und Daveighs Stiefschwester Gaia Brown seit geraumer Zeit versucht hatten, die Schauspielerin ausfindig zu machen, und dafür im Jahr 2025 sogar einen Privatdetektiv engagierten. Ryan berichtete, er habe Daveigh zwischenzeitlich telefonisch erreicht und sei daraufhin sofort nach Skid Row gefahren – doch als er dort ankam, war sie bereits verschwunden. "Wir waren so nah daran, sie zu finden", sagte er. Gemeinsam mit ihrer Stiefschwester hatte er geplant, ihr zunächst medizinisch zu helfen und sie anschließend in eine Reha-Klinik in Costa Rica zu bringen. Davon zeugt auch ein Dokumentarfilmprojekt, das Ryan unter dem Titel "Finding Lilo" über die Suche nach der Schauspielerin dreht. Anschließende wochenlange Nachforschungen in der Innenstadt von Los Angeles blieben ebenfalls ohne Ergebnis.

Daveigh starb am Dienstag in einem Krankenhaus in Los Angeles. Ihre engsten Vertrauten sind laut TMZ am Boden. "Daveigh war das süßeste und hellste Licht in Hollywood", erklärte Ryan. "Ich kann nicht glauben, dass das real ist." Daveigh war als Kinderschauspielerin bekannt geworden und hatte 2002 gleich zwei ikonische Rollen übernommen: Als Stimme von Lilo im Disneyfilm "Lilo und Stitch" sowie als das Geistermädchen Samara in "The Ring". Zuletzt hatte sie sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – ihr letzter Auftritt auf dem roten Teppich war im April 2013, ihr letzter Post in den sozialen Medien 2017. Wie bereits bekannt ist, war sie in den Jahren vor ihrem Tod mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten und litt zuletzt an Meningitis und einer schweren Blutvergiftung, die zu einer Sepsis führte.

Anzeige Anzeige

Jordan Strauss/Getty Images for Bethesda Daveigh Chase, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Jason Merritt/Getty Images Daveigh Chase auf der Premiere von "Big Love"

Anzeige Anzeige

Daveigh Chase in "The Ring", 2002