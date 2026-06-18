Streit um GoFundMe-Kampagne nach Tod von Daveigh Chase

Der Tod von Daveigh Chase (35) hat nicht nur Trauer ausgelöst, sondern auch Verwirrung und Skepsis. Nachdem ihr Freund Roy Hernandez auf GoFundMe eine Spendensammlung für die verstorbene Schauspielerin gestartet hat, meldet sich nun ihre frühere Managerin zu Wort – und stellt die Kampagne öffentlich infrage. Gegenüber TMZ erklärte sie, dass weder Daveighs Familie noch ihre engen Freunde wissen, wer Roy überhaupt ist. Die Managerin rät der Öffentlichkeit ausdrücklich dazu, vorerst kein Geld zu spenden. In dem Statement der Ex-Managerin heißt es wörtlich: "Ein Mann, der behauptet, Daveighs Freund zu sein, hat eine GoFundMe-Seite angeblich im Namen von Daveigh und ihrer Familie gestartet. Weder ihre Familie noch ihre engen Freunde kennen diese Person."

Sie fügte hinzu: "Ich kann bestätigen, dass Daveigh ein SAG-Treuhandkonto hat, auf dem mehr als genug Geld vorhanden ist, um alle medizinischen und damit verbundenen Ausgaben zu decken." Roy hingegen weist die Vorwürfe entschieden zurück und betonte, die GoFundMe-Kampagne sei "hundert Prozent" legitim. Er habe das Geld sammeln wollen, um Daveigh eine würdige Gedenkfeier zu ermöglichen. Laut dem Newsportal hat Daveighs Vater inzwischen das Krankenhaus kontaktiert, um den Leichnam seiner Tochter abzuholen. Roy gibt an, seit 2019 mit Daveigh zusammen gewesen zu sein und erklärt, er habe die Kampagne gestartet, weil sie in ihren letzten Lebenstagen finanzielle Unterstützung benötigt habe.

Daveigh Chase war im Alter von 35 Jahren an einer Meningitis gestorben, die zu einer Sepsis geführt hatte. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Samara im Horrorfilm "The Ring", aber auch als Synchronstimme von Lilo in "Lilo & Stitch" und von Chihiro in der englischen Fassung von "Chihiros Reise ins Zauberland". Geraume Zeit vor ihrem Tod war die Schauspielerin verschwunden und wurde vergebens von Freunden und Angehörigen gesucht.

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Daveigh Chase, Schauspielerin

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Frederick M. Brown/ Getty Images Schauspielerin Daveigh Chase bei der Nylon Magazin Party in Hollywood

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Kevin Winter/Getty Images "The Ring"-Hauptdarstellerin Daveigh Chase

Sollte die GoFundMe-Kampagne pausieren, bis Daveighs Familie sie bestätigt oder ablehnt? Ja, sofort pausieren – erst prüfen, dann sammeln. Nein, weiterlaufen lassen – Roys Erklärung klingt plausibel. Nur weiter, wenn klare Belege und volle Transparenz vorliegen. Ergebnis anzeigen