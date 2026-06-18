Timothy Busfield beantragt Abweisung der Missbrauchsklage

Timothy Busfield (69) geht juristisch in die Offensive: Der Schauspieler hat bei einem Gericht in New Mexico beantragt, die Anklage der Grand Jury gegen ihn fallen zu lassen. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen, wirft er der Staatsanwaltschaft vor, den Geschworenen relevante Entlastungsbeweise vorenthalten zu haben und damit ihre Verantwortung bei der Strafverfolgung nicht wahrzunehmen. Konkret verweist Timothy auf eine von Warner Bros. durchgeführte unabhängige Untersuchung der Vorwürfe gegen ihn, die demnach keinerlei belastendes Material zutage gefördert habe. Darüber hinaus beruft er sich auf einen bestandenen Lügendetektortest, in dem er angegeben hatte, eines der mutmaßlichen Opfer nie unangemessen berührt zu haben, sowie auf mehrere eidesstattliche Zeugenaussagen, die ihn entlasten. All das soll die Staatsanwaltschaft bewusst ignoriert haben.

Timothy schildert zudem, er habe sich dazu entschieden, vor der Grand Jury selbst auszusagen – und dabei habe der Staatsanwalt ihn behandelt, als befände er sich in einem "feindlichen Kreuzverhör". Im Podcast "2 Angry Men" schlugen auch die Moderatoren Harvey Levin (75) und Mark Geragos (68) in dieselbe Kerbe: Sie kritisierten die Ankläger scharf als schlagzeilenhungrig und bemängelten, dass eine Verurteilung wegen Betrugs eines Elternteils, der im Zusammenhang mit dem Fall steht, von den Behörden nicht weiterverfolgt worden sei.

Die Vorwürfe gegen den "West Wing"-Star reichen zurück auf mutmaßliche Vorfälle am Set der Serie "The Cleaning Lady" in Albuquerque, New Mexico. Timothy soll zwischen November 2022 und dem Frühjahr 2024 zwei minderjährige Kinderdarsteller unangemessen berührt haben. Er hatte sich Anfang des Jahres den Behörden gestellt und anschließend auf nicht schuldig plädiert. Timothy ist dreifacher Vater und neben seiner Arbeit als Schauspieler auch als Regisseur tätig. Seine Kinder und seine Ehefrau Melissa Gilbert (62) stehen dem Schauspieler zur Seite. Melissa machte bereits mehrfach öffentlich klar, dass sie von Timothys Unschuld überzeugt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Busfield, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Timothy Busfield schaut ernst

Anzeige Anzeige

Imago Melissa Gilbert und Timothy Busfield beim Fototermin des 62. Monte-Carlo TV Festivals

Anzeige