Kindesmissbrauch: Timothy Busfields Prozess im Mai 2027

Schauspieler Timothy Busfield (68) muss sich in New Mexico einem schweren Strafprozess stellen: Wie das Magazin People berichtet, wurde für den Star aus der Serie "West Wing" nun ein konkreter Termin festgelegt. Demnach soll das Verfahren wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs im Mai 2027 starten und rund drei Wochen dauern. Der 68-Jährige ist wegen vier Fällen von kriminellem sexuellen Kontakt zu einem Kind angeklagt, alle mutmaßlichen Opfer sollen jünger als 13 Jahre gewesen sein. Die Vorwürfe beziehen sich laut Gerichtsunterlagen auf Ereignisse aus den Jahren 2022 und 2023. Timothy, der sich im Januar den Behörden stellte, bestreitet die Anschuldigungen und plädiert auf nicht schuldig.

Die Staatsanwaltschaft im Bezirk Bernalillo hatte im Februar eine große Jury angerufen, die den Schauspieler schließlich in vier Punkten anklagte. In einem zuvor ausgestellten Haftbefehl war Timothy bereits vorgeworfen worden, sich an zwei elfjährigen Jungen vergangen zu haben, deren Identität aus Opferschutzgründen geheim gehalten wird. Darüber hinaus tauchte im Zuge eines Antrags auf Untersuchungshaft eine weitere, ältere Beschuldigung auf: Ein Mann gab gegenüber den Behörden an, Timothy sei seiner damals 16-jährigen Tochter während eines Vorsprechens zu nahe gekommen. Er soll sie geküsst und seine Hand in ihre Hose gesteckt haben. Timothy soll die Familie gebeten haben, von einer Anklage abzusehen, und versprach, sich in Therapie zu begeben. Nach seiner Festnahme setzte sich die Staatsanwaltschaft zunächst dafür ein, den Darsteller bis zum Prozessbeginn in Haft zu behalten, scheiterte jedoch vor Gericht. Nach einer zweistündigen Anhörung wurde er unter Auflagen aus der Haft entlassen. Seine Ehefrau Melissa Gilbert (61) war bei der Anhörung anwesend und soll beim Verlesen der Entscheidung geweint und "Danke, Gott" geflüstert haben.

Der Schauspieler darf bis zum Prozess keinen Kontakt zu den mutmaßlichen Opfern oder deren Familien haben und keine Waffen besitzen. Zudem ist ihm der unbeaufsichtigte Kontakt mit Minderjährigen untersagt. In einem Statement gegenüber dem Promiportal TMZ ließ Timothy keinen Zweifel an seiner Haltung: "Das sind alles Lügen. Ich habe diesen kleinen Jungen nichts angetan. Ich werde mit einem großartigen Team dagegen ankämpfen, und ich werde freigesprochen werden, das weiß ich, denn das alles ist so falsch und alles Lügen." Melissa hielt sich dagegen mit öffentlichen Statements weitgehend zurück – auf ausdrücklichen Wunsch von Timothys Anwälten. Ihr Sprecher erklärte lediglich, Melissa unterstütze ihren Mann und konzentriere sich darauf, für die Familie da zu sein.

Imago Bei einer Videoanhörung in Albuquerque: Timothy Busfield im Gerichtssaal in Haftkleidung

Imago Timothy Busfield schaut ernst

