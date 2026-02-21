Timothy Busfield bestreitet Missbrauchsanklage vor Gericht

"West Wing"-Star Timothy Busfield (68) steht im Mittelpunkt eines brisanten Gerichtsverfahrens in New Mexico: Der Schauspieler hat dort auf nicht schuldig plädiert, nachdem ihm vier Fälle von sexuellen Kontakten mit einem Kind vorgeworfen werden. Wie Daily Mail berichtet, wurden die Anklagepunkte nach einer Grand-Jury-Entscheidung Anfang Februar erhoben. Die mutmaßlichen Übergriffe sollen sich zwischen November 2022 und dem Frühjahr 2024 am Set der Serie "The Cleaning Lady" in Albuquerque ereignet haben. Dort soll Timothy zwei minderjährige Jungs, die als Kinderdarsteller für die Produktion vor der Kamera standen, unangemessen berührt haben.

Sein Antrag wurde von Richter Joseph Montano am 18. Februar genehmigt. Timothy selbst bestreitet die Vorwürfe vehement und behauptet laut TMZ, dass die Eltern der Kinder sich an ihm rächen wollten, nachdem diese aus der Show ausgeschlossen worden seien. Die Staatsanwaltschaft hat bereits eine umfangreiche Zeugenliste vorbereitet, die auch mehrere Personen umfasst, die Timothy in der Vergangenheit sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen haben. Die Anklage geht davon aus, dass diese früheren Vorwürfe – die bis in die 1990er Jahre zurückreichen – als Zeugenaussagen im Prozess zugelassen werden könnten.

Seit die Missbrauchsvorwürfe im Januar bekannt wurden, steht Timothy seine Ehefrau Melissa Gilbert (61) zur Seite. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in "Unsere kleine Farm" bekannt wurde, verteidigt ihren Mann öffentlich gegen die Anschuldigungen. Timothy und Melissa sind verheiratet und der Schauspieler hat drei Kinder. Neben seiner Arbeit als Darsteller in beliebten Serien wie "The West Wing" ist Timothy auch als Regisseur tätig und gründete das B Street Theatre in Sacramento.

Imago Erste Anhörung von Timothy Busfield in Albuquerque, 15. Januar 2026

Getty Images Timothy Busfield bei der Premiere von Staffel 3 der Serie "Damages" im AXA Equitable Center in New York, 19. Januar 2010

Imago Melissa Gilbert und Timothy Busfield beim Fototermin des 62. Monte-Carlo TV Festivals