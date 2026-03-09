Timothy Busfield weist neue Missbrauchsvorwürfe klar zurück

Timothy Busfield (68) sieht sich erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Die Schauspielerin Claudia Christian beschuldigt den 68-Jährigen, sie während der Dreharbeiten zum Film "Strays" im Jahr 1991 sexuell missbraucht zu haben. In einem Polizeiinterview, das Mirror vorliegt, behauptet Claudia, Timothy habe sie in seinem Wohnwagen am Set gepackt, heftig gegen eine Wand gedrückt und geküsst, während sie gemeinsam Textzeilen probten. Sie gab an, der Schauspieler sei mit seiner Zunge in ihren Mund eingedrungen, wobei er sexuell erregt gewirkt habe. Der mutmaßliche Vorfall endete, als sie ihn von sich wegstieß und aus dem Wohnwagen rannte.

Timothys Sprecher Larry Stein weist die Anschuldigungen gegenüber TMZ entschieden zurück. Der Schauspieler bestreite alle Vorwürfe von Claudia: Er habe sie nie angefasst oder sexuell missbraucht, so der Sprecher. Larry betonte zudem, dass Timothy nie strafrechtlich wegen eines Übergriffs auf Claudia angeklagt worden sei. "Der aktuelle Fall, der seinen Ruf und seine Karriere zerstört hat, handelt von Anschuldigungen bezüglich vorpubertärer Jungen", erklärte Larry und fügte hinzu, dass es "absolut keine Verbindung zwischen 35 Jahre alten Anschuldigungen bezüglich einer erwachsenen Frau und vorpubertären Jungen" gebe.

Timothy wurde im Februar in vier Fällen wegen sexuellen Kontakts mit einem Kind angeklagt. Die Vorwürfe stammen von zwei Brüdern, die in der Serie "The Cleaning Lady" mitspielten, bei der Timothy Regie führte. Die Jungen behaupteten, er habe sie zwischen November 2022 und Frühjahr 2024 mehrfach am Set in New Mexico unangemessen berührt. Larry bezeichnete die Anschuldigungen als völligen Unsinn und verwies darauf, dass Timothy einen Lügendetektortest absolviert habe, der beweise, dass er die mutmaßlichen Taten nicht begangen habe. Zudem hätten sexuelle Risikostudien ergeben, dass Timothy "absolut kein Interesse an vorpubertären Jungen" habe.

Getty Images Timothy Busfield spricht auf dem "Secrets and Lies"-Panel bei der TCA Winter Press Tour 2015 in Pasadena

Imago Timothy Busfield schaut ernst

