Melissa Gilbert ist nach Missbrauchsvorwürfen zurück im Netz

Melissa Gilbert (62) ist zurück auf Instagram – und das nach vier Monaten Funkstille. Am 13. Mai meldete sich die Schauspielerin, bekannt aus der Kultserie "Unsere kleine Farm", mit einem Post auf ihrem eigenen Account zurück. In dem Beitrag, der auch ein Foto von zwei gehäkelten Puppen in ihrer und der Likeness ihrer Geschäftspartnerin Nicole Haase zeigt, kündigt sie ein Instagram-Liveevent für ihren Lifestylekanal Modern Prairie an. "Das stimmt. Ich bin zurück. Bis Freitag! xo, MGB", schrieb sie dazu in der Bildunterschrift. Melissa hatte ihren Account sowie ihr Threads-Profil im Januar deaktiviert, nachdem schwere Vorwürfe gegen ihren Ehemann Timothy Busfield (68) bekannt geworden waren.

Bei dem geplanten Liveevent am 15. Mai soll der Startschuss für die neue Kampagne "Get in the Picture" fallen. Modern Prairie kündigte an, dass es "so viele aufregende Dinge zu teilen" gebe, "einschließlich besonderer Gäste, von denen ihr schon lange nichts mehr gehört habt". Melissa war zwar seit Februar wieder für das Unternehmen tätig und tauchte auch in Social-Media-Inhalten des Firmenkanals auf – zuletzt beim Auspusten von Geburtstagskerzen anlässlich ihres 62. Geburtstags Anfang Mai – doch auf ihrem persönlichen Account hatte sie sich bislang nicht mehr gezeigt. "Ich habe mich für eine kleine Weile zurückgezogen, um mich auf meine Familie zu konzentrieren", erklärte sie bei ihrer Rückkehr ins Team. "Es war eine Zeit, die ich brauchte – um präsent zu sein, mich um das Wichtigste zu kümmern und Kraft zu schöpfen in einer Zeit, die nicht einfach war."

Hintergrund der plötzlichen Social-Media-Pause waren die Missbrauchsvorwürfe gegen Timothy: Der 68-jährige Schauspieler, bekannt aus Serien wie "Thirtysomething" und "The West Wing", wurde im Januar verhaftet und hat im Februar eine Anklageschrift mit vier Zählungen des sexuellen Kontakts mit einem Minderjährigen erhalten. Die Vorwürfe betreffen zwei elfjährige Zwillingsbrüder, mit denen er als Executive Producer und Regisseur der Serie "The Cleaning Lady" zusammenarbeitete. Timothy hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt: "Ich werde diesen Lügen entgegentreten. Sie sind schrecklich. Es sind alles Lügen. Ich habe diesen kleinen Jungs nichts getan, und ich werde kämpfen." Der Prozess ist für Mai 2027 angesetzt. Melissa hatte sich in einem Interview bei "Good Morning America" bereits öffentlich hinter ihren Mann gestellt und betont, sie sei "zu 100 Prozent überzeugt, dass er freigesprochen wird".

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Getty Images Melissa Gilbert im Januar 2020 in New York City

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Instagram / melissagilbertofficial Melissa Gilbert macht im Mai 2026 Werbung für das Modern Prairie-Event

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Getty Images Timothy Busfield, Januar 2026