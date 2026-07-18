Missbrauchsvorwürfe: Timothy Busfields Karriere ist zerstört

Der US-amerikanische Schauspieler Timothy Busfield (69) steht wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht: Der 69-Jährige wurde in New Mexico in vier Anklagepunkten wegen sexuellen Kontakts mit einem Kind unter 13 Jahren angeklagt. Vor einer Grand Jury in Albuquerque sprach er nun offen über die Konsequenzen, die die Anschuldigungen für sein Leben hatten. Laut einem Bericht von USA Today, der auf dem Inhalt der Aussagen basiert, schilderte Timothy dabei eindringlich, wie seine Karriere durch die Vorwürfe vollständig zerstört wurde – obwohl er alle Anklagepunkte bestreitet.

In seiner rund zweistündigen Aussage vor der Grand Jury machte Timothy deutlich, wie umfassend die Folgen für ihn sind. "Ich bin gecancelt. Ich werde nie, ich werde nie wieder arbeiten, allein schon wegen der Angst der Leute, dass ich so etwas wieder tun würde – und selbst wenn es nicht wahr wäre, bin ich fertig", zitiert USA Today den Schauspieler. Er berichtete, Fernsehshows verloren zu haben, aus einem Film digital entfernt worden zu sein und von seiner Agentur gekündigt worden zu sein. Auch seine Familie sei betroffen: "Meine Kinder, Enkelkinder, alle in meinem Leben sind fertig wegen dieser falschen Anschuldigungen für Geld und aus Rache." Die Vorwürfe betreffen zwei Kinderschauspieler, die mit ihm an der Fernsehserie "The Cleaning Lady" arbeiteten, die er von 2022 bis 2025 produzierte und bei der er Regie führte. Timothy erklärte, die Eltern der Kinder hätten diese dazu gebracht, ihn falsch zu beschuldigen, nachdem er sie nicht für die vierte Staffel der Serie gecastet hatte. Sein Anwalt Larry Stein bezeichnete den Fall als "grundlegend haltlos" und nicht beweisbar. Der Prozess soll im Mai 2027 beginnen.

Trotz allem richtete Timothy seinen Blick auf seine Frau Melissa Gilbert (62) und deren Existenz: Er wolle nicht, dass seine rechtlichen Schwierigkeiten ihre Karriere mitreißen. Melissa ist vor allem als Darstellerin der Laura Ingalls aus "Unsere kleine Farm" bekannt und betreibt außerdem das Lifestyle-Label Modern Prairie. Timothy und Melissa sind verheiratet. Der Schauspieler ist selbst seit Jahrzehnten in der Branche aktiv und unter anderem aus Filmen wie "Field of Dreams" sowie aus Serien wie "The West Wing" und "Thirtysomething" bekannt.

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Imago Timothy Busfield schaut ernst

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Imago Bei einer Videoanhörung in Albuquerque: Timothy Busfield im Gerichtssaal in Haftkleidung

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Imago Melissa Gilbert und Timothy Busfield beim Fototermin des 62. Monte-Carlo TV Festivals