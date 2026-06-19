Abnehmspritze: Claudia Effenberg hat schon 23 Kilo verloren

Claudia Effenberg (60) hat mithilfe der Abnehmspritze bereits 23 Kilogramm verloren – und ist dabei kaum wiederzuerkennen, wie oe24 berichtet. Seit März lässt sich das Model die Spritzen verabreichen und wird dabei medizinisch von einer Ärztin begleitet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Claudia strahlt ein völlig neues Lebensgefühl aus, ihre Blutwerte haben sich deutlich verbessert und sie kommt bei körperlicher Belastung nicht mehr so schnell außer Puste. Nebenwirkungen hat sie nach eigenen Angaben keine. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Videos von ihren Fortschritten und wird dabei von Ehemann Stefan Effenberg (57) gefilmt und unterstützt.

Doch beim Abnehmen ist für Claudia noch lange nicht Schluss. "Mein Ziel ist es wirklich, 30 Kilo zu schaffen. Das wären dann also jetzt noch mal sieben Kilo und dann hätte ich, glaube ich, mein Ziel erreicht", erklärte sie. Zuletzt verlangsamte sich der Gewichtsverlust etwas – rund ein Kilo in zwei Wochen –, doch die 60-Jährige bleibt dran. Kurzzeitig musste sie die Spritze nach einem kleinen Eingriff im Krankenhaus für etwa 14 Tage absetzen. In dieser Zeit sei ihr Hunger deutlich zurückgekehrt: "In den 14 Tagen habe ich volle Kanone gegessen. Das Essgefühl ist tatsächlich zurückgekommen. Das hat mich schon sehr überrascht." Trotzdem habe sie in dieser Pause nicht zugenommen.

Trotz ihrer sichtbaren Erfolge sieht sich Claudia auf Instagram mit Hasskommentaren konfrontiert. Die Designerin stellt klar, dass sie mit ihrer Maßnahme keine Stimmung gegen Menschen machen wolle, die etwas mehr Gewicht haben. "Wenn die sich so wohlfühlen, wenn die so bleiben möchten und wenn die damit klarkommen, ist das gut. Ich bin überhaupt nicht damit klargekommen." Rückhalt bekommt sie vor allem von Stefan, der sie nicht nur beim Filmen unterstützt, sondern ihr schon immer das Gefühl gegeben hat, so akzeptiert zu werden, wie sie ist. "Stefan hat immer gesagt, er hat keine Kleidergröße geheiratet, sondern eine Claudia mit einem großen Herzen", erzählte sie. Dass die verlorenen Kilos trotzdem sichtbar sind, merkt sie ganz praktisch – an Hosen aus dem Keller, die plötzlich wieder passen.

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gbrci / Future Image / ActionPress Claudia Effenberg, TV-Bekanntheit

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Revierfoto / ActionPress Claudia und Stefan Effenberg bei "Paarduell XXL", 2017

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Getty Images Claudia Effenberg im Mai 2023