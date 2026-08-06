Veganismus-Eklat: Cathy Hummels steht erneut in der Kritik

Cathy Hummels (38) sorgt mit mehreren Videos derzeit für Ärger im Netz: In den inzwischen gelöschten Clips isst die Moderatorin unter anderem Lachs und andere tierische Gerichte, während aus dem Off gefragt wird, ob sie sich vegan oder vegetarisch ernähre. Darauf antwortet Cathy mit den Worten: "Ist Lachs vegan?" Viele Nutzer werteten die Videos jedoch als respektlos gegenüber dem Tierschutz – besonders, weil Cathy sich früher selbst vegan ernährte und sich für das Thema engagierte. Nach dem wachsenden Shitstorm meldete sich die Moderatorin nun mit einer Entschuldigung auf TikTok zurück.

"Mir ist bewusst geworden, dass meine Essvideos, die ich bereits gelöscht habe, bei euch den Eindruck erweckt haben, als würde ich mich über Veganer lustig machen", erklärt sie darin und betont, dass dies nie ihre Absicht gewesen sei. Vielmehr habe sie lediglich auf humorvolle Weise auf die immer wiederkehrenden Fragen zu ihrer Ernährung reagieren wollen. "Ich hab nämlich tatsächlich 2023 in mehreren Medien erklärt, warum ich nicht mehr vegan esse, aber ich werde immer noch gefragt", so Cathy. Durch die zahlreichen Reaktionen habe sie jedoch erkannt, dass ihr Humor ganz anders angekommen sei als beabsichtigt. "Dafür möchte ich mich von Herzen entschuldigen, und ich hoffe, dass ihr diese Entschuldigung annehmt. Wenn ich euch damit verletzt oder aufgebracht habe, dann tut mir das von Herzen leid."

Doch Cathys Entschuldigung stößt nicht bei allen auf Verständnis, wie OK berichtet. Viele Nutzer kritisieren, dass sie in ihrem Statement nicht auf das eigentliche Thema – das Tierleid – eingegangen sei. Andere werfen ihr vor, trotz der ersten Kritik weitere ähnliche Videos veröffentlicht und den Shitstorm bewusst in Kauf genommen zu haben. "Gerade weil du selbst mal vegan warst, müsstest du doch wissen, dass das für viele Menschen kein Thema ist, über das man Witze macht", schreibt ein Nutzer, während ein anderer hervorhebt: "Witze über Tierleid machen, ist für mich kein Humor."

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