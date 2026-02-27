"Geniale Farbe": Claudia Effenberg präsentiert neuen Look

Claudia Effenberg (60) hat sich eine neue Frisur verpassen lassen und zeigt das Ergebnis stolz auf Instagram. Die 60-Jährige präsentierte sich vor wenigen Tagen in einem Foto vor dem Spiegel mit einem schulterlangen Bob und deutlich dunkleren Haaren als gewohnt. Statt ihres üblichen Hellblonds trägt die Frau von Fußball-Legende Stefan Effenberg (57) nun einen etwas gedeckteren Farbton. "Danke für den perfekten Service und den Mega-Schnitt und die geniale Farbe", schwärmte sie in ihrem Post. Die Reality-TV-Bekanntheit scheint mit dem Resultat sichtlich zufrieden zu sein.

In den Kommentaren erntete Claudia viel Zuspruch für ihren neuen Look. "Wow", "Sie sehen wirklich toll aus" und "Die Haare sehen toll aus und du auch", schrieben ihre Fans begeistert. Auch Sarah Kern (57) hinterließ ein Herz- und ein Flammen-Emoji unter dem Beitrag. Doch nicht alle Reaktionen fielen positiv aus: Einige User glaubten, einen Filter auf dem Bild zu erkennen und kommentierten entsprechend. Darauf reagierte Claudia prompt mit einem weiteren Post, in dem sie den Mittelfinger in die Kamera hielt und dazu schrieb: "So ohne Filter für die ganzen Spackos!"

Die Diskussion um Filter ist für Claudia kein neues Thema. Immer wieder wurde sie in der Vergangenheit für die Bearbeitung ihrer Bilder kritisiert. In einem Interview mit RTL verteidigte sie sich im September vergangenen Jahres jedoch vehement: "Und wenn ich 90 bin, nehme ich immer noch Filter, weil, warum darf ein 20-jähriges wunderschön aussehendes Küken, junges Mädchen, Filter nehmen, aber keine 60-jährige Frau? Verstehe ich nicht!", erklärte sie in der Sendung "Exclusiv – Das Starmagazin". Gleichzeitig betonte Claudia, die ihren Stefan bereits dreimal geheiratet hat, aber auch, dass sie sich so akzeptiere, wie sie ist. "Ich traue mich ja auch hier vor die Kamera, sonst würde ich ja auf kein Event mehr gehen, weil ich mich schämen würde", merkte sie an. Im Laufe der Jahre hat man die zweifache Mutter bereits mit vielen verschiedenen Looks gesehen – von kurzen blonden Haaren über Gel-Frisuren bis zum kurzen Bob mit Pony.

Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg, Februar 2026

ActionPress / Nikita Kolinz / Future Image Claudia Effenberg, 2024

Getty Images Claudia Effenberg im Mai 2023