Gewusst? Otto Waalkes und Claudia Effenberg hatten Affäre

München, 1986: Das legendäre P1 war schon damals eine der angesagtesten Diskotheken der Republik – und wurde zur Kulisse einer ungewöhnlichen Begegnung. Otto Waalkes (77), zu diesem Zeitpunkt bereits ein deutschlandweit bekannter Komiker und stolze 38 Jahre alt, traf dort auf die damals erst 20-jährige Claudia Effenberg (60), die sich als aufstrebendes Model einen Namen machte. Es war sie, die den ersten Schritt wagte. "Ja, ich habe mal mit Claudia Effenberg gerüsselt. [...] Claudia fragte mich mit rauchiger Stimme: 'Bist du Otto?' Ich antwortete: 'Kommt drauf an'", erinnerte sich Otto in der Bild. Was folgte, war ein geselliger Abend voller Cocktails – und der Beginn einer echten Romanze. Für Otto war es offenkundig mehr als ein flüchtiger Flirt: Er bekam nach eigener Aussage sofort "Stielaugen", als er Claudia erblickte.

Das Paar unternahm Reisen nach London und in die USA, Otto machte Claudia aufwendige Geschenke – die Beziehung war offensichtlich keine Lappalie. "Wir waren so verliebt. Wir planten sogar, zu heiraten und viele kleine Ottis zu zeugen", so Otto. Pikant dabei: Zum Zeitpunkt der Liaison war der Komiker offiziell noch mit Manou liiert, der Mutter seines Sohnes, die von alledem offenbar nichts mitbekam. Dass Otto diese Episode Jahrzehnte später so offen anspricht, sagt viel über seinen Charakter aus: selbstironisch, unverblümt, mit einem Augenzwinkern. Der Komiker war zu der Zeit ständig auf Tournee und prägte das deutsche Comedybusiness wie kaum ein anderer – seine Ottifanten-Figuren hatten ihn längst zu einer popkulturellen Ikone gemacht. "Wir sahen uns zu selten", erklärte der 77-Jährige die Gründe für das Liebes-Aus. Die unterschiedlichen Arbeitsorte und die damit verbundene räumliche Trennung machten es dem Paar unmöglich, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten.

Ganz vorbei war die Verbindung zwischen den beiden jedoch nicht. Aus der früheren Beziehung entwickelte sich nach Ottos Worten eine enge Freundschaft, die bis heute bestehen soll. Claudia, die später als Spielerfrau, Designerin und Reality-TV-Gesicht bekannt wurde, und der Komiker pflegen demnach weiterhin ein herzliches Verhältnis. Während Claudia in der Öffentlichkeit vor allem durch ihr Privatleben mit Stefan Effenberg (57) und ihre TV-Auftritte für Gesprächsstoff sorgt, steht bei Otto der Humor noch immer im Mittelpunkt. Der Ostfriese blickt auf ein bewegtes Liebesleben mit zwei Ehen zurück – und eben auch auf diese besondere, fast vergessene Disco-Romanze mit Claudia.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Otto Waalkes war mal mit Claudia Effenberg zusammen

Getty Images Otto Waalkes im November 2023

Revierfoto / ActionPress Claudia und Stefan Effenberg bei "Paarduell XXL", 2017