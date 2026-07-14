23 Kilo weniger: Claudia Effenberg zeigt Vorher-Nachher-Foto

Claudia Effenberg (60) hat auf Instagram ein Vorher-Nachher-Foto geteilt und zeigt damit eindrucksvoll ihren Abnehmerfolg. Das eine Bild stammt von vor einem Jahr, das rechte zeigt sie von heute – und der Unterschied ist kaum zu übersehen. Seit März lässt sich die TV-Bekanntheit unter ärztlicher Begleitung die sogenannte Abnehmspritze verabreichen und hat nach eigenen Angaben mittlerweile über 20 Kilogramm verloren. Dazu schreibt das frühere Model, dass sie "glücklicher dank weniger Kilos" sei.

Neben dem Gewichtsverlust berichtet Claudia auch von gesundheitlichen Verbesserungen: Ihre Blutwerte hätten sich verbessert, außerdem komme sie bei Belastung nicht mehr so schnell außer Atem. Nebenwirkungen habe sie bislang keine festgestellt. Ihr Ziel hat sie damit allerdings noch nicht ganz erreicht: Insgesamt möchte sie 30 Kilogramm abnehmen, um ihr persönliches Idealgewicht zu erreichen. In den Kommentaren unter ihrem Post überschütten ihre Fans sie mit Lob. Du siehst wunderschön aus", "Einfach super, kannst sehr stolz auf dich sein" und "Tolle Veränderung, liebe Claudia" sind nur einige der zahlreichen Komplimente.

Doch trotz aller Erfolge bekam Claudia Effenberg in den vergangenen Wochen nicht nur Zuspruch. Die Designerin berichtete, dass sie auf Instagram auch Hasskommentare abbekam. Sie stellte dabei klar, dass sie niemanden angreifen wolle, der mehr Kilos hat. "Wenn die sich so wohlfühlen, wenn die so bleiben möchten und wenn die damit klarkommen, ist das gut. Ich bin überhaupt nicht damit klargekommen", betonte sie.

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Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenbergs Abnehmerfolg

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Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg, Februar 2026

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gbrci / Future Image / ActionPress Claudia Effenberg, TV-Bekanntheit