Spritze: Claudia Effenberg verliert 12 Kilo in sechs Wochen

Claudia Effenberg (60) hat in den vergangenen sechs Wochen zwölf Kilogramm abgenommen – und das mithilfe der Abnehmspritze "Mounjaro". Gegenüber Bild sprach die 60-Jährige offen über ihre Erfahrungen mit dem Medikament, das sie seit März im Rahmen einer Kooperation bekommt. Hosen, die zuvor spannten, sitzen inzwischen locker, alte Outfits sind ihr mittlerweile sogar zu groß geworden. Besonders auffällig: Ihr Essverhalten hat sich deutlich verändert. Pizza steht zwar weiterhin auf dem Speiseplan, aber mehr als drei Stücke schafft sie nicht mehr. Den Rest bekommt Ehemann Stefan Effenberg (57) ab. "Er ist mittlerweile schon darauf eingestellt und bestellt sich oft gleich eine kleinere Portion", erzählt Claudia.

Auf das Medikament reagiert sie gut – klassische Nebenwirkungen wie Übelkeit blieben bisher aus. "Ich bin erst ganz am Anfang und nehme nur eine kleine Dosis", erklärte sie gegenüber Bild. Für zunächst drei Monate läuft die Kooperation, danach möchte sie die Kosten selbst tragen. "Ich werde das so lange machen, bis ich mein Idealgewicht wieder habe", so die Modeldesignerin. Neben der Spritze hat sie auch Sport wieder in ihren Alltag integriert – auf der Yogamatte oder beim Walken. Und das macht sich bemerkbar: "Ich komme leichter aus dem Bett, kann mir im Stehen die Schuhe zubinden – das ging vorher nicht so einfach", berichtete sie. Besonders bewegt hat sie die Reaktion ihres Mannes Stefan, der zu ihr sagte: "Ich habe eine Claudia geheiratet mit einem tollen Charakter und einem herrlichen Lächeln. Ich liebe dich, wie du bist. Ich habe keine Kleidergröße geheiratet." Claudia zufolge brachten ihn diese Worte zum Weinen.

Hintergrund der körperlichen Veränderung ist für Claudia auch eine schwere Zeit, die sie gesundheitlich hinter sich hat. 2023 erhielt sie eine künstliche Hüfte und war fünf Monate auf Krücken angewiesen. Ende desselben Jahres erlitt sie eine Lungenembolie, aus der sie durch eine Not-OP gerettet werden musste. "Danach habe ich mich gehen lassen", sagt sie rückblickend. Nun möchte sie mit ihrer Geschichte andere Frauen ermutigen: "Gerade Frauen in meinem Alter sollen sehen, dass Veränderung möglich ist." Dass sie sich auf einem guten Weg befindet, spiegelt sich auch in den Reaktionen ihres Umfelds wider – viele Komplimente und ein neues Lebensgefühl begleiten die Frau von Fußball-Legende Stefan Effenberg durch diesen neuen Lebensabschnitt.

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ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Claudia Effenberg im Februar 2025

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Getty Images Stefan und Claudia Effenberg im März 2017 in München

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IMAGO / Hartenfelser Claudia Effenberg im April 2025