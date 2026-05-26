"Hohle Nuss": Claudia Effenberg rechnet mit Spielerfrauen ab

Claudia Effenberg (60) hat sich jetzt offen über das Etikett "Spielerfrau" geäußert – und dabei klare Worte gefunden. Im Gespräch mit Content-Creator Thommy Berglmeir räumte das Model ein, dass ein bekannter Nachname durchaus Türen öffnen könne. Wer aber selbst keine Fähigkeiten mitbringe, werde auch von einem prominenten Partner nicht weit kommen, wie Bunte zitiert. "Du musst schon auch was können. Wenn du eine hohle Nuss bist, bringt dir das auch nichts, wenn du mit einem Fußballer verheiratet bist", so Claudia. Die 60-Jährige ist seit 2004 mit dem früheren Fußballprofi Stefan Effenberg (57) verheiratet, der beim FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft große Erfolge feierte. Zuvor war sie mit Profikicker Thomas Strunz zusammen.

Für Claudia sind die Zeiten vorbei, in denen Spielerfrauen einfach nur die Annehmlichkeiten des Lebens genießen und im Hintergrund bleiben. Eine Ausnahme lässt die Designerin und Realitystar allerdings gelten: wenn der Fußballer selbst dieses Rollenbild aktiv fördert. "Es sei denn, der Fußballer will das so. Wenn er sagt: 'Ich will nur so ein hübsches Anhängsel neben mir.' Aber dann ist es ja auch seine Schuld", sagte sie. In einem solchen Fall trage der Profikicker Mitverantwortung dafür, dass seine Partnerin nicht als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen wird. Sie meinte: "Dann stempelt er sie ja schon selber ab und sagt: 'Du bist nur mein Aushängeschild, du bist hübsch, ich kann mit dir angeben', was ja eigentlich traurig ist." Für sich selbst beanspruche sie diesen Weg niemals: "Ich hab schon immer mein eigenes Ding gemacht."

Claudia startete ihre Karriere als Model lange vor ihrer Beziehung zu Thomas und später zu Stefan. Mit 19 Jahren zog sie nach München und arbeitete sich bis auf das Cover der deutschen Vogue vor. Außerdem gründete sie das Label CE Design, mit dem sie eigene Dirndl entwarf, und war in mehreren Reality-Formaten im Fernsehen zu sehen. Zuletzt machte sie auch mit einer anderen persönlichen Geschichte von sich reden: Mit der Abnehmspritze "Mounjaro" hatte sie binnen sechs Wochen zwölf Kilogramm abgenommen – eine Veränderung, die sich auch in ihrem Alltag bemerkbar machte.

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ActionPress / gbrci / Future Image Claudia Effenberg, Reality-TV-Bekanntheit

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Getty Images Stefan und Claudia Effenberg im Juni 2015

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Getty Images Claudia Effenberg, Model