"In die Fresse": Claudia möchte mit Giulia Siegel abrechnen

Claudia Effenberg (60) hat bei der Eröffnung von Olivia Jones' (56) neuer "Dschungel-Bar" in Hamburg für Zoff gesorgt. Die TV-Bekanntheit verriet im Gespräch mit TAG24, dass sie im Dschungelcamp gerne mit Giulia Siegel (51) abrechnen würde. "Dem ein oder anderen hätte ich gerne mal in die Fresse gehauen", gab die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin knallhart zu und ergänzte mit einem gehässigen Blick in Richtung einiger anwesender Gäste: "Die sind alle heute hier." Obwohl Giulia nicht Teil von Claudias Staffel im Jahr 2023 war, scheint die Frau des ehemaligen Fußballprofis Stefan Effenberg (57) mit der DJane noch eine Rechnung offen zu haben. Bei einer erneuten Dschungel-Teilnahme würde sie gerne mit der 51-Jährigen abrechnen – oder ihr zumindest eine Kakerlake in den Drink mixen.

Giulia zeigte sich auf Nachfrage völlig irritiert über Claudias Angriff. "Ich habe zu ihr kein Verhältnis", erklärte sie gegenüber dem Newsportal. Sie vermutete hinter der Aktion eine Strategie ihrer Promi-Kollegin: "Sie hat vor zwei Jahren schon mal versucht, Reichweite zu kriegen, indem sie aus dem Nichts über mich gelästert hat – scheinbar macht sie das heute auch wieder." Die Moderatorin stellte die Frage in den Raum, ob Claudia vielleicht gerade keine Aufträge habe und sie benutzen wolle, um wieder irgendwo reinzukommen. Auf das Niveau wolle sie sich aber nicht herablassen, betonte Giulia und fügte hinzu: "Das ist nicht meine Art. Ich nehme Menschen lieber in Schutz."

Dass die beiden wirklich gar nichts verbindet, wie Giulia betont, stimmt so offenbar nicht ganz. Schon vor einem Jahr geriet das Duo bereits öffentlich aneinander, als die 51-Jährige in einem RTL-Interview kein gutes Haar an der TV-Bekanntheit ließ. "Claudia Effenberg hat zu dieser Gesellschaft nie gehört und wird auch nie dazugehören", sagte sie damals und warf ihrer Promi-Kollegin vor: "Was Claudia an Storys, an alten Geschichten, aus dem Hut zaubert, ist frei erfunden und bösartig, nur um sich aktuell in den Medien zu halten."

Anzeige Anzeige

Joshua Sammer/Getty Images, Gerald Matzka/Getty Images Claudia Effenberg und Giulia Siegel

Anzeige Anzeige

IMAGO / Hartenfelser Claudia Effenberg im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel, Reality-TV-Star