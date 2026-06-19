Armie Hammer spricht über ernüchterndes Erbe seines Vaters

Armie Hammer (39) hat sich in einem Interview mit dem Hollywood Reporter offen über das Erbe seines Vaters geäußert – und die Zahlen sind ernüchternd. Der Schauspieler stellte klar, dass er nach dem Tod seines Vaters Michael Hammer im November 2022 keine lebensverändernde Summe geerbt habe. Dabei wird die Familie Hammer mit einem beachtlichen Vermögen in Verbindung gebracht: Armies Urgroßvater, der Geschäftsmagnat Armand Hammer, hinterließ nach seinem Tod im Jahr 1990 Berichten zufolge rund 800 Millionen Dollar, von denen Armies Vater 180 Millionen Dollar geerbt haben soll. Doch für Armie selbst blieb davon offenbar wenig übrig.

"Das Ergebnis war nicht, dass ich für den Rest meines Lebens ausgesorgt habe, oder auch nur für die nächsten Jahre – das war es nicht", sagte der 39-Jährige gegenüber dem Hollywood Reporter. Die genauen steuerlichen Zusammenhänge seien so komplex, "dass man Steueranwalt sein müsste, um das wirklich zu verstehen", so Armie. Stattdessen verbrachte er die letzten Jahre seines Vaters an dessen Seite auf den Kaimaninseln. Dort pflegte er den an Krebs erkrankten Michael bis zu dessen Tod: "Ich habe ihn gebadet, Essen für ihn gekocht, ihm die Windeln gewechselt und all diese Dinge getan." Die Zeit habe auch dazu gedient, langjährige Spannungen zwischen den beiden zu klären. "Wir konnten all diese Gespräche führen. Wir konnten uns gegenseitig um Verzeihung bitten und das wirklich durcharbeiten. Und dann durfte ich dabei sein und seine Hand halten, als er starb. Das ist wie ein Geschenk", sagte er dem Magazin.

Armie lebt mittlerweile wieder in Los Angeles und arbeitet an einem Comeback in Hollywood. Die letzten Jahre waren für den Schauspieler turbulent: Anfang 2021 hatten mehrere Frauen ihn öffentlich mit schweren Vorwürfen konfrontiert, woraufhin er seine Agentur verlor und mehrere bereits geplante Rollen nicht mehr antreten konnte. Privat scheint er jedoch wieder Halt gefunden zu haben – zuletzt wurde der "Call Me by Your Name"-Darsteller in Los Angeles mit der Influencerin und Social-Media-Strategin Reagan Newman gesichtet.

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Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

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