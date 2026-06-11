Wieder vergeben? Armie Hammer knutscht mit mysteriöser Frau

Armie Hammer (39) zeigt sich wieder turtelnd in Los Angeles! Der Schauspieler wurde nun bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in Hollywood gesichtet, als er mit einer rothaarigen Frau das Restaurant "Pace" besuchte. Fotos, die unter anderem vom Magazin People veröffentlicht wurden, zeigen die beiden in entspannter Date-Stimmung – dann ein inniger Kuss am Tisch, bei dem Armie und seine Begleitung ganz auf sich konzentriert wirken.

Für den Hollywoodstar, der sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, ist es einer der wenigen Momente, in denen er wieder Seite an Seite mit einer Frau in der Öffentlichkeit erscheint. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Armie und seine Date-Partnerin das Restaurant gemeinsam betreten und später wieder verlassen. Die Stimmung wirkt gelöst, die beiden lehnen sich immer wieder zueinander, halten sich nah und genießen offenkundig ihren Abend in dem beliebten Promilokal in den Hollywood Hills. Laut People hielten sie ihren Look bewusst schlicht: lässige Jeans, die Jacken locker über dem Arm. Wer die Frau an seiner Seite ist, wurde bisher nicht bekannt, auch Armie selbst hat sich zu dem Abend bislang nicht öffentlich geäußert. Zuletzt war Armie in Los Angeles bereits mit verändertem Look aufgefallen. Damals zeigte er sich mit Schnurrbart, gebräunter Haut und deutlich muskulöser.

Der Darsteller von "Call Me by Your Name" stand seit 2021 im Mittelpunkt schwerer Vorwürfe, nachdem mehrere Frauen ihm körperliche und sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. Armie bestritt die Anschuldigungen, räumte gegenüber People jedoch Untreue in seiner früheren Ehe mit Elizabeth Chambers (43) ein, mit der er zwei Kinder hat. Nach den Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts entschied die Staatsanwaltschaft in Los Angeles 2023, keine Anklage gegen den Schauspieler zu erheben, da die Beweislage nicht ausreichte. Inzwischen lebt Armie wieder in Los Angeles und konzentriert sich erneut auf seine Karriere: Nach einer längeren Pause kehrte er mit dem Western "Frontier Crucible" und dem Thriller "Citizen Vigilante" vor die Kamera zurück, außerdem arbeitet er an weiteren Filmprojekten. "Ich war noch nie in meinem ganzen Leben so glücklich wie jetzt", sagte Armie schon 2024 in Bill Mahers Sendung "Club Random". "Das Glück kommt erst, wenn man durch die Hölle gegangen ist."

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Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

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Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

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Instagram / elizabethchambers Elizabeth Chambers und Armie Hammer mit ihren Kindern Ford und Harper