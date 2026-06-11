Enttarnt: Sie ist wohl die neue Frau an Armie Hammers Seite

Das Geheimnis ist gelüftet: Armie Hammer (39) wurde kürzlich mit einer rothaarigen Frau beim Knutschen im Restaurant "Pace" in den Hollywood Hills gesehen – nun ist auch klar, um wen es sich dabei handelt. Seine Begleitung ist kein unbekanntes Gesicht. Bei der neuen Frau an der Seite des Schauspielers handelt es sich um Reagan Newman, ein Model, Social-Media-Strategin und Influencerin für Luxusmarken. Das berichtet Page Six exklusiv.

Die beiden sollen sich bereits auf drei Dates getroffen haben und dabei zunehmend vertraut miteinander geworden sein. Wie Page Six unter Berufung auf eine Quelle berichtet, lernten sich Armie und Reagan über einen gemeinsamen Freund kennen, der als Stylist tätig ist. "Sie ist Armies Typ", zitiert das Portal den Insider. Reagan ist laut ihrem LinkedIn-Profil nicht nur als Model aktiv, sondern arbeitet außerdem als Stylistin, Luxus-Mode-Koordinatorin und Fotodirektorin.

Armie musste sich zuletzt mit erheblichen Schlagzeilen herumschlagen, die nichts mit seiner Arbeit zu tun hatten. Nachdem 2021 schwere Vorwürfe gegen ihn laut wurden – darunter Anschuldigungen wegen emotionalen und sexuellen Missbrauchs sowie angeblicher Nachrichten über BDSM und kannibalistische Fantasien –, verlor er Filmrollen und seinen Agenten. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles stellte im Jahr 2023 fest, dass sie keinen Fall gegen ihn verfolgen werde. Seitdem arbeitet er an seiner Rückkehr ins Rampenlicht.

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Getty Images Armie Hammer im Juni 2017

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TikTok / reaganewman Reagan Newman, Model

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Getty Images Armie Hammer bei einer Pressekonferenz, Januar 2019