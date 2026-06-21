Armie Hammer bricht sein Schweigen nach dem Skandal

Fünf Jahre nach dem Skandal, der seine Karriere zum Erliegen brachte, spricht Armie Hammer (39) jetzt offen über die dunkelste Phase seines Lebens. In einem ausführlichen Interview mit The Hollywood Reporter zog der Schauspieler einen drastischen Vergleich: Der Cancel-Sturm nach den Vorwürfen gegen ihn habe sich angefühlt wie eine Kreuzigung. "Ich hänge schon am Kreuz. Die Nägel stecken in meinen Händen. Ich werde von diesem Kreuz nicht herunterkommen, egal was wir tun. Und je mehr ich mich dagegen wehre, desto länger werde ich dort hängen", soll er damals zu seinem Vater gesagt haben. Dabei betonte er gegenüber dem Magazin, er bestreite weiterhin die schwerwiegendsten Vorwürfe: "Ich habe nicht das getan, was die Leute sagen, was ich getan habe."

2021 hatten mehrere Frauen Armie öffentlich mit Vorwürfen psychologischen und sexuellen Missbrauchs konfrontiert. Zudem kursierten im Netz Nachrichten, die angeblich von ihm stammen und Fantasien über Kannibalismus enthielten. Eine Frau, mit der er während seiner Ehe eine Affäre gehabt haben soll, warf ihm Vergewaltigung vor. Die LAPD stellte ihre Ermittlungen ohne Anklage ein. Sein Vater Michael Hammer wollte damals aktiv gegen die Vorwürfe vorgehen – Armie stoppte ihn. Stattdessen zog er sich zurück, mied die sozialen Medien, tauchte in Selbsthilfebücher ein und lebte mit seiner Familie eine Zeit lang auf den Kaimaninseln. Das erste Filmangebot nach fünf Jahren – eine Rolle in "Citizen Vigilante" von Regisseur Uwe Boll – habe ihn zu Tränen gerührt: "Ich wäre in einer verdammten Katzenfutter-Werbung aufgetreten. Ich wollte einfach wieder arbeiten."

Armie war einst einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods und wurde durch Rollen in Filmen wie "The Social Network" und "Call Me By Your Name" bekannt. Seine Ehe mit Elizabeth Chambers (43), mit der er zwei Kinder hat, zerbrach infolge des Skandals. Rückblickend beschrieb er seine damalige Lebensweise mit deutlichen Worten: "Ich nannte mich selbst einen Konsumenten. Drinks, Frauen, Bestätigung, Erlebnisse – ich wollte einfach konsumieren. Alles. Mehr, mehr, mehr." Sein Fazit heute: "Gesunde Menschen verhalten sich nicht so, wie ich mich verhalten habe."

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Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

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Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

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Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer, Januar 2018