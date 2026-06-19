Country-Star Morgan Wallen (33) sorgt erneut für Schlagzeilen: Bei einem Auftritt in Denver soll der Sänger auf der Bühne so wütend geworden sein, dass er ein Klavier umgestoßen hat. In einem Video ist zu sehen, wie der Musiker offenbar frustriert an dem Instrument rüttelt und es schließlich umkippt. Laut einem Bericht des US-Portals RadarOnline sind Freunde und Angehörige des 33-Jährigen aufgrund seines Verhaltens inzwischen so beunruhigt, dass sie ihn drängen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Während Morgan den Vorfall angeblich als Versehen herunterspielt, wächst einem Insider zufolge in seinem Umfeld die Sorge, dass sein Verhalten außer Kontrolle geraten könnte.

Gegenüber dem Portal beschreibt eine anonyme Quelle, wie ernst die Lage empfunden wird. Morgan habe im privaten Kreis versprochen, seine Wutausbrüche im Griff zu haben, doch der Vorfall mit dem Klavier zeige aus Sicht des Insiders das Gegenteil. "Mindestens braucht er Kurse im Umgang mit Wut und einen kompletten Neustart", wird die Quelle zitiert. Dem Bericht zufolge behauptet Morgan, das Klavier sei versehentlich umgekippt, doch "niemand glaubt ihm das", heißt es weiter. Der Insider schildert ihn als "extrem gereizt". Man laufe ständig "wie auf Eierschalen" um ihn herum. Besonders besorgt soll auch Blake Shelton (50) sein, der Country-Star, der Morgan einst als Mentor bei The Voice begleitete. Blake fürchte laut dem US-Portal, Morgan stehe "nur einen Schritt vor einem kompletten Zusammenbruch".

In den vergangenen Jahren war Morgan immer wieder mit Vorfällen abseits der Musik aufgefallen. Viele Menschen kennen den Sänger noch wegen eines Videos aus dem Jahr 2021, in dem er ein rassistisches Schimpfwort benutzte und dafür zu Recht heftige Kritik einstecken musste. 2024 geriet er in die Schlagzeilen, als er in einer Rooftop-Bar in Nashville einen Stuhl über die Brüstung warf und dabei beinahe zwei Polizisten traf. Auch bei einem geplanten Auftritt in Pittsburgh stand nicht seine Musik, sondern die Umstände der kurzfristigen Konzertabsage im Fokus, nachdem er sich damals per Social Media an seine Fans gewandt und auf heftige Unwetter verwiesen hatte. Während der Country-Star seit Jahren große Hallen füllt, richten sich die Blicke seines Umfelds derzeit vor allem auf das, was hinter den Kulissen passiert – und auf die Frage, ob Morgan bereit ist, die angebotene Unterstützung auch wirklich anzunehmen.

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Getty Images Morgan Wallen, Country-Sänger

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Getty Images Morgan Wallen, Countrysänger

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Getty Images Morgan Wallen vor Gericht in Nashville, Dezember 2024