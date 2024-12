Morgan Wallen bekennt sich nach Stuhlvandalismus schuldig

Im Frühjahr wurde Morgan Wallen verhaftet, weil er in einer Bar in Nashville randaliert und einen Stuhl aus dem Fenster geworfen hatte. Dafür stand der Countrysänger am Donnerstag vor Gericht und bekannte sich schuldig. Wie unter anderem Us Weekly berichtet, wurde Morgan in zwei Fällen der rücksichtslosen Gefährdung ohne Waffe beschuldigt. Mit dem Urteil kam der US-Amerikaner aber wohl noch glimpflich davon. Er wurde zu einer Woche Erziehungszentrum für Alkohol am Steuer verurteilt, vermutlich wegen der Einwirkung von Alkohol. Hinzu kommen zwei Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe von 335 Euro für Gerichtskosten. Eine weitere Klage wegen rücksichtsloser Gefährdung mit einer tödlichen Waffe und einer Ordnungswidrigkeit wegen ungebührlichen Verhaltens wurde fallengelassen.

Laut seines Anwalts sei sich Morgan seiner Schuld vollumfänglich bewusst gewesen und habe auch problemlos mit den Behörden kooperiert. "Herr Wallen hat in den vergangenen acht Monaten voll und ganz mit den Behörden kooperiert, direkt mit allen Beteiligten kommuniziert und sich bei ihnen entschuldigt. Er ist weiterhin entschlossen, durch seine Musik und seine Stiftung eine positive Wirkung zu erzielen", erklärte der Jurist dem Medium. Der 31-Jährige war im April verhaftet worden, nachdem er in der Bar Chief's, die seinem Kollegen Eric Church (47) gehört, einen Wutanfall bekommen und daraufhin den Stuhl geworfen hatte. Zu seinem Unglück hatten in dem Moment Polizisten unter dem Fenster gestanden und den Vorfall unmittelbar mitbekommen.

Warum Morgan so wütend geworden war, ist nicht ganz klar. Es kursierten allerdings Gerüchte, der "Last Night"-Interpret hätte aus Liebeskummer einen Wutanfall bekommen. Insidern zufolge habe er nämlich kurz zuvor erfahren, dass seine Ex wieder heiraten werde. Sowohl Morgan als auch seine Verflossene dementierten das aber. Einige Wochen nach dem Vorfall hatte sich der Musiker auf X zu Wort gemeldet. "Ich bin nicht stolz auf mein Verhalten und übernehme die volle Verantwortung", schrieb er reumütig. Dass sein Statement einige Zeit gedauert habe, hätte daran gelegen, dass es sich für ihn nicht richtig angefühlt habe, etwas zu sagen, bevor er sich nicht mit den Betroffenen an einen Tisch gesetzt hätte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Wallen im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Wallen, Countrysänger

Anzeige Anzeige