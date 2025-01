Nach Vandalismusdrama: Morgan Wallen ist untergetaucht

Morgan Wallen (30) sorgt erneut für Schlagzeilen – dieses Mal allerdings nicht aufgrund seiner Musik. Der gefeierte Country-Sänger wurde im April in Nashville verhaftet, nachdem er während eines alkoholreichen Abends einen Stuhl von einem Dach im sechsten Stock geworfen hatte. Der Vorfall führte zu einer Anklage wegen gefährlichen Verhaltens. Morgan wurde daraufhin zu einer Woche Aufenthalt in einem Aufklärungszentrum für Alkohol- und Drogendelikte und zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Ein Insider berichtet nun gegenüber dem Magazin People, dass Morgans jüngstes Fehlverhalten ein Weckruf für ihn gewesen sei.

Nach Abschluss seiner Tour im September entschied sich Morgan dazu, sich vorerst zurückzuziehen und Zeit mit seinem vierjährigen Sohn Indigo zu verbringen, den er mit seiner Ex-Partnerin Katie "KT" Smith hat. Statt wie geplant bei den CMA Awards im Rampenlicht zu stehen, wo er als "Künstler des Jahres" ausgezeichnet wurde, entschloss er sich, Veranstaltungen fernzubleiben und sich auf sein Privatleben zu konzentrieren. Es war jedoch nicht das erste Mal, dass Morgan mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam machte. Bereits 2021 sorgte ein Video für Empörung, in dem der Sänger eine rassistische Beleidigung äußerte – und damit massive Kritik in den sozialen Medien erntete. Damals entschuldigte er sich öffentlich mit den Worten: "Es ist mir peinlich und es tut mir leid. Es gibt keine Entschuldigung für solche Sprache, niemals. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen und verspreche, mich zu bessern."

Der Sänger, der mit Hits wie "Last Night" und "This Bar" große Erfolge feierte, kämpft offenbar schon länger mit seiner Beziehung zu Alkohol. Freunde und Bekannte beschreiben Morgan als sympathisch und unterhaltsam, doch unter Alkoholeinfluss neige er dazu, die Kontrolle zu verlieren. Neben seiner Musikkarriere spielt sein Privatleben eine große Rolle für ihn – insbesondere die Beziehung zu seinem Sohn Indigo. "Ich möchte ein besseres Vorbild für meinen Jungen sein", betonte er in früheren Interviews. Der jüngste Vorfall scheint für den Sänger eine Chance zu sein, sein Leben grundlegend zu überdenken und sich wirklich zu bessern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Wallen vor Gericht in Nashville, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / morganwallen Morgan Wallen mit seinem Sohn Indigo

Anzeige Anzeige