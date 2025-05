Neuer Song verrät: Diesen Star hat Lana Del Rey wohl geküsst

Lana Del Rey (39) hat bei ihrem Auftritt auf dem Stagecoach Festival am Freitagabend in Kalifornien für einen Überraschungsmoment gesorgt. Die Sängerin präsentierte nicht nur einen brandneuen Song namens "57.5", sondern ließ auch mit der Zeile "I kissed Morgan Wallen" aufhorchen. Dass die beiden sich geküsst hatten, war bisher nicht öffentlich bekannt, doch während Lana diese Zeile auf der Palomino-Bühne sang, jubelte die Menge laut TMZ. Die Künstlerin betonte dabei außerdem, dass dies das "letzte Mal" sei, dass sie diese Zeile live singen werde. Morgan ist nicht ganz unumstritten, in der Vergangenheit machte der Countrysänger häufiger Negativschlagzeilen wegen Vandalismus, öffentlicher Trunkenheit oder rassistischer Beleidigungen.

Neben "57.5" feierte auch ein weiteres neues Lied namens "Husband of Mine" Premiere, bei dem sich alles um Lanas Ehemann Jeremy Dufrene dreht, mit dem sie seit September 2024 verheiratet ist. Erst kürzlich teilte sie überraschend Bilder von der Hochzeit. Ihr Auftritt umfasste neben ihren eigenen Hits auch Coverversionen wie "Stand by Your Man" von Tammy Wynette und "Take Me Home, Country Roads" von John Denver. Besonders auffällig war Lanas Bühnenoutfit: ein maßgeschneidertes Kleid mit roten Rosen der venezolanischen Designerin Sugar Ferrini. Auch die Bühne selbst war aufwendig gestaltet mit Deko im Country-Stil, darunter eine Veranda und eine Schaukel – passend zum Festival-Motto.

Lana Del Rey ist bekannt für ihre sehr persönlichen und oft kryptischen Songtexte, die gerne für reichlich Spekulationen sorgen. Privat liebt die Musikerin das Spiel mit dem Image der geheimnisvollen Diva und überrascht Fans immer wieder mit intimen Einblicken – sei es in Interviews, auf Social Media oder eben in ihren Liedern. Auch Morgan Wallen verpackt in seinen Songs immer wieder persönliche Erfahrungen und singt ansonsten über Themen wie Liebe, Beziehungen oder Verlust. Bei den CMA Awards wurde er zuletzt als "Entertainer des Jahres" ausgezeichnet. Ob an dem Kuss der beiden Superstars mehr als nur ein Songtext dran ist, bleibt allerdings unklar – eine Bestätigung oder ein Dementi von Morgan gibt es bisher nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Morgan Wallen, Sänger

Anzeige Anzeige

ActionPress Lana Del Rey mit dem Krokodiljäger Jeremy Dufrene

Anzeige Anzeige