Nach seinem Kneipenausraster: Morgan Wallen meidet Bars

Morgan Wallen hat ein Jahr nach seinem spektakulären Bar-Eklat verraten, dass er seitdem keine Bar mehr betreten hat. Der Country-Sänger wurde im April 2024 in Nashville verhaftet, nachdem er einen Stuhl von einem sechsstöckigen Gebäude auf der Broadway Street geworfen hatte. Der Vorfall sorgte für viel Aufsehen, vor allem, weil der Sänger dabei gefilmt wurde und danach lachend die Szene verließ. Der Stuhl landete nur wenige Meter neben zwei Polizisten. Im Dezember 2024 bekannte er sich schuldig und wurde zu einer Woche Haft in einem DUI-Bildungszentrum sowie zwei Jahren Bewährung verurteilt.

Im Podcast "This Past Weekend" sprach Morgan nur kurz über das Thema, bestätigte aber, dass er seit jenem Vorfall keine Bar mehr besucht habe. Der Musiker, der zuvor für exzessive Partys und diverse Skandale bekannt war, erklärte, dass er heute andere Wege gefunden habe, mit Stress und seinem Ruhm umzugehen. "Ich gehe lieber mit Freunden jagen und bin in der Natur, fernab von allem", sagte er im Gespräch mit Gastgeber Theo Von. Der Countrystar betonte, wie sehr ihn die ständige Aufmerksamkeit belaste: "Man ist immer angespannt, sogar wenn niemand einen anspricht. Es gibt Dinge, die man einfach nicht mehr tut."

Morgan, der durch Songs wie "Last Night" berühmt wurde, ist kein Unbekannter, wenn es um Skandale geht. Neben seiner Verhaftung sorgten in der Vergangenheit auch Verstöße gegen COVID-19-Regeln und die Verwendung eines rassistischen Ausdrucks für heftige Kritik. Seitdem hat der Musiker jedoch mehrfach betont, dass er an sich arbeiten und seinen Einfluss positiv nutzen möchte. Insbesondere seine Leidenschaft für die Natur scheint ihm derzeit dabei zu helfen, ein Stück Normalität in einem oft turbulenten Leben zurückzugewinnen.

Morgan Wallen, Sänger

Morgan Wallen, Countrysänger

