Morgan Wallen und Co.: Das sind die Gewinner der CMA Awards

Bei den alljährlichen Country-Music-Awards in Nashville wurden dieses Jahr ein weiteres Mal viele Country-Stars geehrt. Moderiert wurde das Event am Donnerstag von Peyton Manning, Lainey Wilson und Luke Bryan (48). Letzterer machte gegenüber USA Today klar, wie sehr er sich auf den Abend gefreut hatte: "Die CMA Awards zu moderieren ist eine solche Ehre, und es ist verrückt, wenn ich mir vorstelle, dass dies mein viertes Jahr ist." Er fuhr fort: "Country Musik zu feiern, wird mir nie zu langweilig."

Außerdem freute sich der Entertainer über seine neue Moderationskollegin: "Peyton und ich haben wirklich daran gearbeitet, uns gegenseitig aufzubauen, und jetzt, wo Lainey dazukommt, bringt das einfach ein weiteres lustiges Element in die Nacht." Tatsächlich räumte die neue Moderatorin sogar selbst einen Award als "Sängerin des Jahres" und einen für ihr Musikvideo "Wildflowers and Wild Horses" ab. Zu den weiteren Gewinnern gehörten Megan Moroney (27) als "New Artist of the Year" und Chris Stapleton (46) , der ganze drei Awards für die beste Single, den besten Song und den Award "Sänger des Jahres" mit nach Hause nahm.

Im Verlauf des Abends wurde unter anderem der Top-Nominierte Morgan Wallen als "Entertainer des Jahres" ausgezeichnet. Der Countrysänger wurde im Vorhinein für ganze sieben Kategorien nominiert und hatte somit hohe Chancen auf einen Gewinn. Nicht zuletzt lag das an seinem Song "I Had Some Help", den er zusammen mit dem Weltstar Post Malone (29) aufnahm. Für Wallen blieb es allerdings bei nur einem Gewinn, dafür räumte der 31-Jährige bei den People's Choice Country Awards im September gleich vierfach ab.

Getty Images Luke Bryan, Lainey Wilson und Peyton Manning, Moderatoren der CMAs 2024

Getty Images Lainey Wilson bei den CMAs 2024

